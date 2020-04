FIFA 20, problemi ai server EA Sports: perché non si riesce a giocare online

Migliaia di segnalazioni per le difficoltà a giocare online alle modalità più importanti di FIFA 20.

Tutti a casa, tutti ad occupare il tempo durante la quarantena come meglio crede. C'è chi legge i libri e chi si allena, chi cucina e chi guarda film. E naturalmente, milioni di persone scelgono di giocare con pc e console ai più svariati videogiochi. I quattro più utilizzati sono senza dubbio GTA V, Call of Duty Warzone, Fortnite e naturalmente FIFA 20. Ora inaccessibile.

Dalle 8:00 di martedì 14 aprile 2020, infatti, il reparto online di FIFA 20 sta dando grossi problemi quasi a chiunque provi ad accedervi. Social intasati con le lamentele nei confronti di EA Sports, rea di non aver risolto in poco tempo i problemi ai server del più popolare titolo sportivo al mondo.

Complicato effettuare il login, praticamente impossibile non incontrare grossi problemi di caricamento. Non solo FIFA 20 ad essere problematico, ma in realtà è proprio Origin, la piattaforma dei giochi di EA, ad avere grossi rallenamenti su Playstation 4, Xbox One, Pc, Nintendo Switch e ovviamente dispositivi mobile.

Non è chiaro il motivo per cui non si riesca a giocare online su FIFA 20, dunque sulle modalità più importanti, dal FIFA Ultimate Team al Pro Club. Probabile stop a causa dei troppi ingressi, come capitato il giorno di Pasqua all'intero Playstation Network.

La pandemia di coronavirus ha portato milioni di persone a connettersi nello stesso momento per passare il tempo, raggiungendo un picco di accessi estremamente difficile da controllare per i server di EA, anche prima dell'emergenza tra i più affollati dell'intero panorama videoludico.

Le segnalazioni dei problemi su FIFA 20 stanno andando avanti dai primi minuti della giornata, ma nessun miglioramento è stato ancora registrato nelle diverse parti del mondo: probabili rallenamenti e mancati accessi online ancora per diverse ore.