FIFA 20, Copa Libertadores e Copa Sudamericana in arrivo da marzo

E' ufficiale l'arrivo della Copa Libertadores e della Copa Sudamericana su FIFA 20: le due competizioni verranno aggiunte con un aggiornamento.

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo su pc, Xbox One e PS4, con l'integrazione automatica dei due massimi tornei sudamericani.

Come per Champions ed , sarà possibile giocare direttamente la finale con squadre personalizzate nella modalità calcio d'inizio o disputare tutto il torneo, individualmente o in modalità carriera.

Copa Libertadores e Copa Sudamericana saranno presenti anche nell'Ultimate Team. L'aggiornamento, come per tutti i campionati ufficiali FIFA, prevede anche l'aggiunta di nuovi stadi e di tutte le texture personalizzate delle relative competizioni.