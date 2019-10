FIFA 20, i giocatori buggati nel FUT Ultimate Team

Come ogni anno, anche in FIFA 20 sono presenti diversi giocatori fortissimi nonostante i pochi crediti che spenderete per averli.

FIFA 20 è uscito negli scaffali fisici e digitali a settembre e da qualche settimana è iniziata la corsa alla creazione della miglior squadra nel FUT, FIFA Ultimate Team, e in modalità carriera. Nella ricerca spasmodica del creare la squadra numero uno, servono diversi aspetti. Avere i top del titolo EA Sports, ma anche, come sempre, i famigerati buggati.

Dunque, chi sono i giocatori buggati di FIFA 20 e maggiormente utili alla propria causa? Grandi ritorni e conferme, ma anche diverse novità tra gli elementi con cui spenderete poco ma avrete una forza spropositata rispetto al costo d'acquisto nel mercato.

FIFA 20 BUGGATI SERIE A

Lo stanno notando a centinaia: probabilmente è l'attaccante più buggato della Serie su FIFA 20 e tra i più esagerati dell'intero gioco. Rebic, nuovo acquisto del , ha un overall di 80, sa interpretare diversi ruoli risultando sempre decisivo, è veloce, potente e abile in zona goal e assist.

In difesa torna un grande classico come Ghoulam, una furia sulla fascia: non fatevi spaventare dal basso valore nell'accelerazione, perchè tra resistenza, controllo di palla e cross vi servirà uno come lui in squadra. Ancor più devastante però Malcuit: costa ancora meno, e in rapporto qualità-prezzo è anni luce sui colleghi di .

Un grande ritorno anche per Verdi, probabilmente tra i più importanti giocatori di Serie A rispetto a quanto costa: punizioni al top, ma anche qualità eccellente. Passiamo dunque a Lasagna: non si giudica un Kevin dalla copertina di 77 di overall. E' veloce, abile con il pallone tra i piedi ed è agile. In ripartenza, poi, può farvi dormire sonni tranquilli.

FIFA 20 BUGGATI PREMIER

Partiamo dai portieri, dove Foster, estremo difensore del , è una sicurezza per molti utenti. Sopra, la sicurezza: a volte imbattibile, considerando dei valori quasi tutti attorno all'80. Occhio anche a Boruc.

Stranamente (ironia), anche su FIFA 20 tra i difensori buggati ci sono Bellerin e Bailly: è l'ennesima volta per loro, non costano quanto i compagni delle big eppure hanno la stessa utilità essenziale per creare il vostro team nel FUT. Grande ritorno anche per Van Aanholt: l'87 in velocità avrà un effetto incubo per i vostri avversari.

Davinson Sanchez è tra i difensori centrali più utilizzati vista la potenza fisica e la difficoltà nel superarlo, mentre Joe Gomez è una scheggia sulla fascia, ma super anche come centrale, di base il suo ruolo principale: occhio però a non farlo concludere verso la porta, visti i bassi overall di tiro. Segnaliamo anche l'ivoriano Gbamin, non solo recupera palloni, ma anche abile a far ripartire l'azione in rapidità: insomm, un novello Yaya Tourè per il vostro FUT.

FIFA 20 BUGGATI LIGA

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di ricordarlo, ma meglio farlo per i neofiti. Quando si tratta di giocatori buggati, in lista c'è sempre Inaki Williams. Il giocatore del Bilbao è imprendibile: troppo veloce, troppo forte fisicamente, troppo tutto. Attenzione anche a Semedo del , pendolino sulla fascia rapido e giocoliere.

Sempre nel mondo Barcellona potete puntare su Junior Firpo, fin qui sconosciuto dal grande pubblico ma apprezzato in questo FIFA 20 grazie ad un grande equilibrio dei vari overall: la sua fortuna è però la velocità, mentre difetta solamente nella conclusione a rete.

Senza staccarci dalle big, spazio a Hermoso.e Vinicius. Il primo è approdato all'Atletico ed ha incrementato il suo valore: se cercate un giocatore capace di difendere bene, ma anche di recuperare immediatamente dopo un errore, fa al caso vostro. Il giocatore del Real costa leggermente di più, ma una volta acquistato saprete di aver fatto comunque un affare. In una parola, atomico: con lui potrete provare i numeri da giocoliere lanciati a 100 all'ora.

FIFA 20 BUGGATI BUNDESLIGA

Meno utilizzat rispetto a Premier e Serie A, la offre comunque giocatori importanti per chi volesse creare una squadra tedesca sul FUT. Pariamo da Roussillon, esterno francese del con cui farete jackpot. 89 di velocità e 80 di dribbling bastano per convincervi? Se non ci credete, provatelo.

Volando a Brema, maglia Werder, ecco Rashica. Conta un'accelerazione di 93 (!) e un controllo palla da top player: costa poco, vale tanto. Grande ritorno per Upamecano, centrale del con cui non passerete certo facilmente: se avrete la palla tra i piedi, lui farà di tutto per togliervela senza fare fallo. Aggressivo a terra, abile in aria.

Sta facendo un gran parlre di sè anche Danny da Costa dell' , un sette polmoni con pochi valori verdi ma che sembrano essere molto più alti. Chiudiamo per ora con Schulz del , dribblatore seriale che regala cross al bacio: l'84 in questo senso vi farà innamorare di lui.

FIFA 20 BUGGATI LIGUE 1

FIFA 18, , FIFA 20. Prima in Serie, ora in . Chi ha detto Keita Balde? L'ex è un must tra i giocatori dell'Ultimate Team, vista l'accelerazione, il controllo di palla e l'agilità con la sfera tra i piedi. Sempre in attacco, ma come punta centrale, ecco spuntare Benedetto. In stile Lasagna, anche l'argentino corre e conclude da ogni posizione.

Sì, ci sono anche portieri buggati nell'edizione 20. Come Lecomte, che tra tuffo e riflessi potrebbe farvi gridare al miracolo. Cyprien va oltre il gridare e il miracoloso: non ha nemmeno un overall generale sotto il 74 e nessun valore rosso tra quelli più specifici. Kante più Yaya Tourè a prezzo di saldo.

Certo, non potrete utilizzare Gelson Martins in difesa e non costa proprio 500 crediti, ma è un manna dal cielo per gli utilizzatori del torneo francese: Flash potrebbe avere preso ispirazione da lui se fosse nato oggi. Lanciatelo in campo aperto, dribblate il portiere.

FIFA 20 BUGGATI RESTO DEL MONDO

Andiamo in , precisamente ad Amsterdam. L'attaccante esterno dell' , Promes, è tra i più veloci del gioco, ma non solo: 82 di dribbling, 79 di passaggio e tiro. Costa poco, vale molto. Moltissimo.

In aggiornamento