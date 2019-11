FIFA 20, arriva la Copa Libertadores: in esclusiva da marzo 2020

La Copa Libertadores sbarca su FIFA 20, che si aggiudica i diritti della competizione CONMEBOL a partire da marzo dell'anno prossimo.

Una grande notizia per tutti gli appassionati di calcio virtuale e soprattutto di calcio oltreoceano: FIFA 20 si arricchisce con l'aggiunta della Copa Libertadores. Il titolo di EA Sports si è aggiudicato i diritti in esclusiva della competizione CONMEBOL.

Il prestigioso torneo sarà disponibile per tutti gli utenti PC, PS4 e XBOX One tramite un aggiornamento gratuito del gioco: sarà possibile dunque guidare squadre come River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians e Colo-Colo nelle competizioni CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Recopa.

Un importante nuovo contenuto per un gioco che vanta già 30 campionati ufficialmente licenziati, con 700 squadre, 90 stadi e 17 mila giocatori nell'enorme archivio. Queste le parole del Commercial Director di CONMEBOL Juan Emilio Roa: