FIFA 19 Winter Refresh Upgrades: quando arrivano e quali giocatori saranno aggiornati

Stanno per arrivare i Rating Refresh di FIFA 19: in arrivo durante l'inverno gli aggiornamenti di rating di alcuni giocatori.

Chiusa la finestra di calciomercato invernale, nelle prossime settimane EA Sports inizierà ad effettuare aggiornamenti al database di FIFA 19. I Winter Upgrades di alcuni giocatori, non solo top, ma anche giovani appena messisi in mostra, vedranno il proprio rating overall aumentare.

WINTER REFRESH UPGRADES FIFA 19, QUANDO?

L'aggiornamento delle valutazioni per FIFA 18 è iniziato il 25 febbraio, a cominciare dagli aggiornamenti per la Premier League per poi passare agli altri campionati ogni due o tre giorni. Ognuno dei cinque principali campionati europei viene rilasciato separatamente. Alla fine i giocatori del resto del mondo vengono rilasciati nell'ultimo aggiornamento invernale.

Stavolta l'aggiormanento dei giocatori inizierà venerdì 15 febbraio 2019: grande attesa per tutti i possessori di FIFA19.

WINTER REFRESH UPGRADES FIFA 19, QUALI GIOCATORI AGGIORNATI?

Il modo migliore per vedere quali giocatori riceveranno gli aggiornamenti è controllare il database delle stagioni online. Questo è costantemente aggiornato per tutto l'anno, con le valutazioni modificate automaticamente scaricate sulla console ogni volta che si gioca in modalità Stagioni online.



Un altro indicatore che anticipa l'aggiornamento di un giocatore è la quantità di carte speciali che ha guadagnato durante la stagione. Ad esempio, Marco Reus è stato fin qui nominato nella Squadra della settimana due volte in FIFA 19, per poi essere nominato giocatore del mese della Bundesliga due volte. Di conseguenza, è probabile che riceverà un aggiornamento dalla sua carta base 85. Ultimo aggiornamento di 88.

Primi spoiler: Mbappe e Reus arriveranno a toccare quota 88, Sterling salirà fino a 87.

Giocatore Club Rating Rating gennaio Giorgio Chiellini Juventus 89 90 David Silva Man City 89 90 Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 87 88 Kylian Mbappe PSG 87 88 Marco Reus Borussia Dortmund 85 88 Virgil van Dijk Liverpool 85 87 Alisson Becker Liverpool 85 86 Raheem Sterling Man City 85 87 Bernardo Silva Man City 84 86 Son Heung-min Spurs 84 85 Wojciech Szczesny Juventus 84 85 Axel Witsel Borussia Dortmund 82 85 Memphis Depay Lyon 83 84 Allan Napoli 82 83 Felipe Anderson West Ham 82 83 Serge Gnabry Bayern Munich 82 83 Suso AC Milan 82 83 Roman Burki Borussia Dortmund 81 83 Matthijs de Ligt Ajax 80 83 Wissam Ben Yedder Sevilla 81 82 Joao Cancelo Juventus 81 82 Thorgan Hazard Borussia M'gladbach 81 82 Marcus Rashford Man Utd 81 82 Andrew Robertson Liverpool 81 82 Antonio Rudiger Chelsea 81 82 Paco Alcacer Borussia Dortmund 79 82 Thomas Delaney Borussia Dortmund 79 82 Lucas Torreira Arsenal 78 82 Frenkie de Jong Ajax 77 82 Marcelo Brozovic Inter 80 81 Matteo Politano Inter 80 81 Canales Real Betis 79 81 Kai Havertz Bayer Leverkusen 79 81 Simon Kjaer Sevilla 79 81 Manuel Akanji Borussia Dortmund 78 81 Sebastien Haller Eintracht Frankfurt 78 81 Ruben Neves Wolves 79 80 Tomas Vaclik Sevilla 78 80 Richarlison Everton 77 80 Luka Jovic Eintracht Frankfurt 75 80 Davide Ospina Napoli 78 79 Callum Wilson Bournemouth 78 79 Davide Calabria AC Milan 77 78 Hector Moreno Real Sociedad 76 78 Achraf Hakimi Borussia Dortmund 75 78 Harry Winks Tottenham 75 78 Jadon Sancho Borussia Dortmund 72 78 Junior Firpo Real Betis 75 76 Rodrigo Bentacur Juventus 76 77 Juan Bernat PSG 76 77 Ryan Fraser Bournemouth 75 77 Matt Doherty Wolves 74 76 Weston McKennie Schalke 72 74 Ryan Bennett Wolves 71 73 Joelinton Hoffenheim 69 75 Declan Rice West Ham 69 74 David Brooks Bournemouth 69 73 Kyle Walker-Peters Tottenham 69 71 Matteo Guendouzi Arsenal 67 71 Callum Hudson-Odoi Chelsea 68 70

FIFA 19 WINTER UPGRADES, I MIEI GIOCATORI SARANNO AGGIORNATI?

Le squadre delle stagioni online e le nuove modalità di carriera vengono aggiornati automaticamente quando la console si collega ai server EA. Le squadre delle stagioni online vengono aggiornate regolarmente, mentre è necessario iniziare una nuova partita in modalità Carriera affinché gli aggiornamenti abbiano effetto.Le carte normali che hai nel tuo club FIFA Ultimate Team non saranno aggiornate, ma c'è la possibilità che alcune delle versioni speciali possano essere aggiornate automaticamente. Questo include le carte Team of the Week, Ultimate Scream, FUTmas, Champions League ed Europa League, così come quelle To Watch. Tuttavia, se la loro carta base riceverà solo un piccolo aggiornamento, c'è la possibilità che la carta speciale non venga aggiornata.Tutti i nuovi giocatori trovati nei pacchetti verranno aggiornati, ma i giocatori speciali nel tuo club aumenteranno solo se la nuova valutazione complessiva di un giocatore aggiornato eguaglierà o supererà quella della prima Squadra della Settimana esistente. Se un giocatore ha più carte di edizione speciale, tutte queste saranno migliorate se soddisferanno questi criteri.