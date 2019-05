FIFA 19 TOTS: Team of the Season, giocatori scelti e come funziona

Il Team of the Season sbarca su FIFA 19 Ultimate Team: i migliori giocatori di ogni campionato con speciali carte 'monstre'.

E' tempo di Team of the Season in Ultimate Team. Arrivano le attesissime squadre della stagione di ogni campionato: una prestigiosa raccolta dei giocatori che si sono distinti per prestazioni straordinarie selezionati dai principali campionati maggiori.

Speciali carte con valori super e un design totalmente rinnovato: tutte le informazioni sui calciatori selezionati e su come ottenere gli ambiti TOTS.

FIFA 19 ULTIMATE TEAM: QUANDO ESCONO I TOTS

I TOTS sono arrivati all'interno dell'archivio del titolo targato EA Sports a partire da venerdì 10 maggio con la prima formazione scelta dalla community tra i giocatori che non hanno ricevuto versioni IF: i cosiddetti 'Community TOTS - Most Consistent But Never IF'. Nella stessa data sono stati resi disponibili anche i TOTS di EFL con i migliori giocatori di Championship, League One e League Two.

Di settimana in settimana saranno poi pubblicate le rose dei cinque principali campionati europei, fino ad arrivare ai TOTS Resto del Mondo e agli ultimissimi TOTS Ultimate (i migliori giocatori fra tutti i 'Team of the Season').

FIFA 19 ULTIMATE TEAM: COME OTTENERE I TOTS

Proprio come l'anno scorso la EA pubblicherà speciali 'sfide creazione rosa' che daranno modo di ottenere un TOTS garantito a fronte di particolari requisiti. Alcune di queste carte saranno inoltre messe in palio tra gli obiettivi settimanali e soprattutto negli speciali pack promozionali, che potranno costare fino a 125 mila crediti.

FIFA 19: COMMUNITY TOTS - MOST CONSISTENT BUT NEVER IF

FIFA 19: TOTS EFL