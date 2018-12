FIFA 19, i migliori giovani per la modalità carriera

Ecco l'elenco dei migliori giovani giocatori di FIFA 19 suddivisi per ruolo: una preziosa guida per gli amanti della modalità carriera.

Tutti amano le giovani promesse, niente cattura l'attenzione di un tifoso come un potenziale crack. Ed è proprio questo che rende la modalità carriera di FIFA 19 così entusiasmante. Non c'è niente di più gratificante di acquistare un giovane giocatore per pochi spiccioli e trasformarlo in una star del calcio mondiale.

Il nuovo capitolo della simulazione calcistica di EA è arrivato e noi abbiamo messo insieme un elenco dei migliori giovani presenti nel database: una preziosa guida per tutti gli amanti della modalità carriera.

PO. = Posizione

OA = Overall Attuale

OP = Overall Potenziale

FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI PORTIERI

NAME ETA' CLUB OA OP G Donnarumma 19 Milan 82 93 A Lafont 19 Fiorentina 77 89 A Lunin 19 Leganes 76 88 A Meret 21 Napoli 75 88 C Fructhl 18 Bayern Monaco 65 86 B Dragowski 21 Fiorentina 71 86 M Svilar 18 Benfica 67 85 A Plizzari 18 Milan 66 84 W Farinez 20 Caracas 73 83 E Audero 21 Fiorentina 69 83 S Laiton 18 Auxerre 60 82

Gianluigi Donnarumma si conferma tra i giocatori più interessanti in assoluto nell'intero gioco: il portiere del Milan ha un potenziale overall di 93, il secondo più alto alle spalle di Kylian Mbappè. A seguire Alban Lafont , promettente talento francese approdato quest'anno alla Fiorentina: in casa viola da tenere d'occhio anche Dragowski e Audero . Spicca anche il portiere del Napoli Meret , acquistato in estate da De Laurentiis a fronte di un grande investimento.

FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI DIFENSORI

NAME ETA' CLUB PO. OA OP M De Ligt 19 Ajax DC 80 89 D Upamecano 19 Lipsia DC, M 76 88 A Arnold 19 Liverpool TD 78 88 A Bastoni 19 Parma DC 67 87 D Calabria 19 Milan TD 77 87 Diogo Leite 19 Porto DC, TS 74 87 B Kamara 18 Parma DC, M, TD 71 87 J Gomez 21 Liverpool DC 76 86 E Militao 20 Porto DC 75 86 J Koundè 19 Bordeaux DC 73 86 N Mukiele 20 Lipsia TD, DC 77 86 I Diop 19 West Ham DC 76 86 J Vallejo 19 Real Madrid DC 78 86 K Tierney 21 Bordeaux TS, CS, DC 76 86 E Ampadu 18 Chelsea DC 63 86

Il difensore più promettente di FIFA 19 è Matthijs De Ligt , gioiello dell'Ajax corteggiato dalla Juventus e da tante altre big d'Europa. Tornando in Serie A gli occhi vanno sul centrale del Parma Bastoni e sul terzino del Milan Calabria , entrambi con un potenziale overall di 87. Anche il Liverpool contribuisce alla linea verde presentando Upamecano e Gomez, una coppia di centrali da urlo per il futuro.

FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI CENTROCAMPISTI

NAME ETA' CLUB PO. OA OP Y Tielemans 21 Monaco CC, COC 79 89 E Barco 19 Atlanta ES 74 89 Bailey 21 Leverkusen ES 82 89 Pulisic 19 Dortmund ED 79 88 N Barella 21 Cagliari CC 76 88 R Bentancur 21 Juventus CC, M, COC 76 88 S Tonali 18 Brescia M, CC 66 88 H Aouar 20 Lione CC, COC, AS 77 88 P Foden 19 Manchester City CC, COC, ED 73 88 K Havertz 19 Bayer Leverkusen COC 79 88 R Puig 19 Barcellona CC, M 68 88 Y Karamoh 19 Bordeaux M, CC 73 87 C Soler 21 Valencia CD, CC, COC 80 87 I Sarr 20 Rennes ES 76 87 S Berge 20 Genk M, CC 75 87 A Diawara 21 Napoli M, CC 77 87 F Kessie 21 Milan M, CC 78 87 R Neves 21 Wolves M, C 79 87 T Ndombele 21 Lione M, CC 78 87 D Ceballos 20 Real Madrid CC, COC 78 87 A Gomes 20 Manchester United COC 66 87 M Roca 21 Espanyol CC 75 86 Raphinha 21 Sporting Lisbona ED, ES 79 86 G Fernandes 19 Benfica CC, COC 74 86 Paulinho 18 Bayer Leverkusen ED, ES 71 86 Wendel 21 Sporting Lisbona CC, ES, COC 75 86 A Dabo 17 Nantes CS, AS 62 86 Y Adli 18 PSG COC, AD 65 86 S Diop 18 Monaco COC 65 86 F De Jong 21 Ajax CC, M, DC 77 86 D Zakaria 21 Gladbach M, CC, DC 77 86

Tielemans, Bailey e Pulisic sono già nell'elite del calcio europeo, ma tra i centrocampisti più promettenti di FIFA 19 spunta una sorpresa in casa italiana: l'esterno dell'Atalanta Barco presenta un overall potenziale di 89, mentre Barella e Bentancur possono arrivare a un notevole 88. Attenzione anche a Kessié, già pilastro del Milan e potenzialmente tra i più forti centrocampisti centrali della modalità carriera.

FIFA 19: MIGLIORI GIOVANI ATTACCANTI

NAME ETA' CLUB PO. OA OP K Mbappe 19 PSG AD 87 95 G Jesus 21 Manchester City ATT 83 92 Vinicius Junior 17 Real Madrid AS 77 92 O Dembele 20 Barcellona AD, AS, COC 82 91 Malcom 21 Barcellona AD 83 90 Cutrone 21 Milan ATT 77 89 Rashford 20 Manchester United AS 81 89 Sessegnon 18 Fulham AS 75 88 Weah 19 PSG ATT 69 88 Arp 19 Amburgo ATT 69 88 David Neres 21 Ajax AD 79 87 Hudson-Odoi 17 Chelsea AS 68 87 Oyarzabal 21 Real Sociedad AS 80 87 Han Kwang Song 20 Perugia ATT 68 87 Kean 19 Juventus ATT 72 87 Pellegri 18 Monaco ATT 67 87 Ndiaye Diedhiou 21 Getafe ATT, ES, COC 77 87 Chiesa 20 Fiorentina AD 77 86 Kluivert 18 Roma AD, AS 75 86 Guedes 21 Valencia AS 82 86 Gouiri 19 Lione ATT 67 86 Rafael Leao 20 Lille ATT 72 86 L.Martinez 21 Inter ATT, COC, AD 79 86 Brahim Diaz 18 Manchester City AS 69 86 Zivkovic 21 Benfica AS 78 86 J. David 19 Gent ATT 66 86 Kouamè 21 Genoa ATT 79 86 Diogo Jota 21 Wolverhampton AS 78 86 Geubbels 17 Lione ATT 64 86

Il re indiscusso resta Kylian Mbappé , che domina la scena con un overall potenziale di 95, seguono Gabriel Jesus e Vinicius con 92 (tra i più giovani della lista con i suoi 17 anni), poi i due talenti del Barcellona Dembelé-Malcom.

In questo caso la Serie A è ben rappresentata da Cutrone del Milan (overall potenziale 89), Kean della Juventus, Chiesa della Fiorentina e Kluivert della Roma. Chiude la lista dei migliori giovani centravanti Lautaro Martinez , nuovo talento acquistato dall'Inter.