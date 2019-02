FIFA 19 FUT, guida alle icone: le più convenienti e come acquistarle

Le icone sono sicuramente tra le carte più ambite di FIFA Ultimate Team 19: ecco su quali puntare al prezzo più conveniente.

Arrivati a questo punto di FIFA 19 Ultimate Team tra le carte più appetibili ci sono sicuramente le icone: è già scattata la corsa alle speciali carte 'vintage' dei campioni che hanno fatto la storia del calcio.

Le icone del FUT 19 sono però spesso molto costose: ecco dunque una guida per investire al meglio i vostri crediti se volete anche voi mettere le mani sui fenomeni del passato.

FIFA 19 ICONE: ACQUISTARLE AL PREZZO PIU' BASSO

Se volete solamente il meglio e state puntando le versioni 'Prime' (con overall più alto) delle vostre leggende, la via più economica è sicuramente quella delle ' Sfide Creazione Rosa ', da quest'anno disponibili solamente per determinati periodi: quindi controllate periodicamente la sezione dedicata e attenzione alle scadenze per non perdere il vostro idolo di sempre.

Le SCR permettono nella maggior parte dei casi di risparmiare anche diverse centinaia di crediti: se poi avete in squadra molte carte non scambiabili con overall anche alti, sicuramente questa è la strada che fa per voi. Nelle Sfide Creazione Rosa vengono richieste formazioni con overall medi a salire in proporzione al valore del giocatore, ma se puntate ai super top come Ronaldo, Gullit, Pelè, Eusebio, Cruyff, Vieira e Ronaldinho... preparatevi comunque a sborsare valanghe di crediti.

FIFA 19, LE ICONE MENO COSTOSE

Le icone più economiche sono ovviamente quelle nelle versioni 'baby' e intermedie, ottenibili però solamente tramite il mercato: ecco una lista delle leggende meno costose:

- Alessandro Nesta (88)

- Lev Yashin (89)

- Michael Owen (86)

- Carles Puyol (86)

- Deco (85 e 87)

- Emmanuel Petit (85)

- Jens Lehmann (88)

- Miroslav Klose (87)

- Bobby Moore (87)

- Ruud Van Nistelrooy (86)

- David Trezeguet (86)

- Frank Lampard (86)

- Jari Litmanen (88)

- Robert Pires (85)

- Christian Vieri (86 e 88)

- Michael Laudrup (85)

- Edwin Van Der Sar (87)

- Jay-Jay Okocha (87)

- Manuel Rui Costa (85)

- Ryan Giggs (89)

- Gary Lineker (87)

- Fernando Hierro (86)

- Marc Overmars (86)

- Paul Scholes (87)

- Alan Shearer (87)

- Hidetoshi Nakata (86)

FIFA 19 ICONE: LE MIGLIORI PER QUALITA' / PREZZO

- Filippo Inzaghi (85 e 87)

Andiamo ora ad elencare i 'best buy' per quanto riguarda le icone di FIFA 19 Ultimate Team: le leggende più efficaci in game al miglior prezzo d'acquisto.

Tra gli attaccanti più prolifici del gioco c'è sicuramente Andriy Shevchenko: l'ex bomber del Milan presenta valori spaventosi nella finalizzazione e nella conclusione dalla distanza, uniti ad una buona potenza atletica e ad un buon dribbling. E' sicuramente consigliabile arrivare alla versione Prime tramite la sbc, ma se volete risparmiare puntate sulla versione 86, che in questo caso è leggermente più costosa della 88 a causa di qualche valore preferibile (maggiore velocità e più preciso al tiro).

Tra i difensori il miglior compromesso è attualmente Alessandro Nesta nella sua versione Prime: con la Sfida Creazione Rosa si risparmia una bella somma rispetto al prezzo di mercato e i valori sono da top assoluto.

Se invece preferite un difensore centrale più veloce dovete sborsare qualche centinaio di crediti in più, ma Sol Campbell rappresenta la soluzione ideale: 80 di velocità abbinati a 90 in difesa e 90 di fisico ne fanno un ostacolo insuperabile per qualsiasi attaccante.

Volete affidare la vostra porta a una leggenda? Attualmente il portiere più conveniente è Peter Schmeichel, una vera e propria saracinesca a prezzi contenuti: 92 in tuffo, 94 in riflessi, 87 in presa e 90 in posizione. Serve altro?

Tornando al reparto offensivo non si può evitare di nominare Hernan Crespo, anche in questo caso potete scegliere tra versione Prime e intermedia (87): se puntate al top fate la sbc, ma anche la carta più economica presenta valori ottimi in ogni statistica ad un prezzo quasi dimezzato. Se invece vi serve una seconda punta più agile puntate sulla versione baby (87) di Emilio Butragueno, praticamente completo in ogni valore e con ben 5 stelle piede debole.

A centrocampo proponiamo due nomi su tutti: Roy Keane e Clarence Seedorf. L'irlandese è il classico mediano di rottura, perfetto se vi serve un giocatore con caratteristiche difensive, ottimo sia nella versione Prime che intermedia. L'olandese è invece una mezz'ala piuttosto completa: attualmente la versione più conveniente è quella baby (85), costa molto meno delle altre due e presenta valori notevoli in velocità, fisico, passaggio e tiro in porta.

Passando invece agli acquisti di fascia più alta spicca sicuramente il nome di George Best: la leggenda del Manchester United costa decisamente più delle altre icone fin qui nominate, ma si assesta a livelli top con un prezzo inferiore rispetto ai vari Ronaldo e Ronaldinho... se volete farvi un regalo speciale puntate sul numero 7.