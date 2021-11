FIDELIS ANDRIA-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fidelis Andria-Palermo

Fidelis Andria-Palermo Data: 7 novembre 2021

7 novembre 2021 Orario: 14.30

14.30 Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (254 satellitare, 485 digitale terrestre)

Eleven Sports, Sky Sport (254 satellitare, 485 digitale terrestre) Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Il Palermo vuole continuare con il periodo positivo di risultato, la Fidelis Andria deve allontanarsi dai bassifondi della classifica e necessita di punti. I rosanero giocano in Puglia una gara semplice solo in apparenza. Servirà un'ottima prestazione alla squadra di Filippi per tenersi nel gruppo di testa. Vietato rilassarsi. La Fidelis Andria, però, è squadra alternante, reduce dalla sconfitta contro il Latina, avversario diretto per evitare la retrocessione, ma anche capace di battere la Turris (che ha sconfitto 3-0 il Palermo).

La Fidelis Andria, fin qui, ha totalizzato 9 punti frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte con 9 reti fatti e 18 subite. In casa i punti sono 6 con 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte: 4 reti fatte e 7 subite.

Il Palermo, invece, ha totalizzato 20 punti finora con 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte con 16 reti fatte e 11 subite. I rosanero hanno perso solo una gara nelle ultime cinque uscite. In trasferta sono 6 i punti conquistati con una vittoria, tre pareggi e due sconfitte con sei reti fatte e nove subite.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Fidelis Andria-Palermo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO FIDELIS ANDRIA-PALERMO

Il match tra Fidelis Andria e Palermo giocherà domenica 7 novembre 2021: il fischio d'inizio è fissato per le ore 14.30. La gara verrà disputata allo stadio "Degli Ulivi" di Andria.

Fidelis Andria-Palermo sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, visibile, tramite l'applicazione dedicata disponibile sulle moderne smart tv. La gara sarà visibile anche su Sky: su satellitare servirà sintonizzarsi sul canale 254, mentre sul digitale terrestre il canale è 485.

Fidelis Andria-Palermo verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, dopo essersi registrati e aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, scaricando l'applicazione, sia sul proprio personal computer o notebook, e collegandosi con il sito ufficiale delle piattaforma. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da 196 Sports: piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero. Nessuna diretta streaming né su Sky Go né su Rai Sport.

3-5-2 per la Fidelis Andria con Dini in porta, Lacassia, Alcibiade e Venturini in difesa. Zampano e Carullo esterni, Casoli, Bolognese e Di Noia in mezzo. Tulli e Bubas in avanti.

4-3-1-2 per il Palermo con Pelagotti in porta, Crivello e Giron esterni, Lancini e Buttaro in mezzo. Luperini, De Rose e Dall'Oglio in mediana, Silipo alle spalle di Brunori e Fella. Squalificato Doda.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Dini; Lacassia, Alcibiade, Venturini; Zampano, Casoli, Bolognese, Di Noia, Carullo; Tulli, Bubas.

PALERMO (4-3-1-2): Pelagotti; Crivello, Buttaro, Lancini, Giron; Luperini, De Rose, Dall'Oglio; Silipo, Fella, Brunori