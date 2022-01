FIDELIS ANDRIA-CATANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Fidelis Andria-Catania

Data: 2 febbraio 2022

2 febbraio 2022 Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Eleven Sports

Streaming: Eleven Sports, 196 Sports

Tempo di recuperi, in un mese pienissimo di impegni: la Fidelis Andria ospita il Catania per la seconda giornata di ritorno del Girone C di Serie C.

Gli uomini di Ciro Ginestra non vincono dal 28 novembre, ovvero dal successo contro il Messina al San Filippo: poi 4 sconfitte e 2 pari. Nell'ultimo turno, 0-1 in casa contro il Campobasso.

La formazione di Francesco Baldini, incece, è reduce dalla gara persa in casa per 1-2 contro il Catanzaro: ai rossazzurri non è bastato il ventesimo centro in campionato di Luca Moro.

In questa pagina troverete tutte informazioni relative a Fidelis Andria-Catania: dalle formazioni a dove seguire la gara in diretta TV e streaming.

ORARIO FIDELIS ANDRIA-CATANIA

La sfida tra Fidelis Andria e Catania, in programma mercoledì 2 febbraio, andrà in scena allo "Stadio degli Ulivi" di Andria: fischio d'inizio fissato per le ore 18:00.

DOVE VEDERE FIDELIS ANDRIA-CATANIA IN TV

Fidelis Andria-Catania verrà trasmessa in diretta TV tramite Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulla propria Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale. Quindi, selezionare l'evento.

FIDELIS ANDRIA-CATANIA IN DIRETTA STREAMING

E' possibile seguire in diretta streaming il match tra Fidelis Andria e Catania su Eleven Sports: sarà necessario collegarsi al sito della piattaforma, da dispositivo mobile o da Notebook, registrarsi, attivare l'abbonamento e selezionare la gara.

Un'alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI FIDELIS ANDRIA-CATANIA

Ginestra conferma il 3-5-2 con Saracco in porta, Riggio, Alcibiade e Monterisi in difesa. In mediana Ciotti, Urso, Bortoletti, Risolo e Carullo compongono la linea a cinque dietro a Buas e Di Piazza.

Baldini risponde con il classico 4-3-3 con Sala in porta, Albertini, Claiton, Lorenzini e Pinto in difesa. Rosaia, Cataldi e Greco a centrocampo dietro a Biondi, Moro e Russini.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Saracco; Riggio, Alcibiade, Monterisi; Ciotti, Urso, Bortoletti, Risolo, Carullo; Bubas, Di Piazza.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Claiton, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Cataldi, Greco; Biondi, Moro, Russini.