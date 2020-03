La fidanzata di Dybala sul Coronavirus: "Ora stiamo meglio, 2-3 giorni fa stavamo male"

Oriana Sabatini ha raccontato il momento difficile suo e di Dybala: "I miei polmoni emettevano un rumore strano, anche Paulo ha iniziato a star male".

Pochi giorni fa Paulo Dybala e Oriana Sabatini, la sua fidanzata, sono risultati positivi al Covid-19. I due si trovavano già in isolamento, che a questo punto continuerà per altri giorni, mentre per diversi altri giocatori della è terminato.

Il numero 10 bianconero ha rassicurato tutti sul proprio profilo Instagram, un semplice post con una semplice scritta.

"Stiamo bene".

La compagna di Dybala è intervenuta all'emittente radiofonica argentina 'La 100' per spiegare la situazione e raccontare come sono stati i primi giorni.

"È come quando si sente l’influenza, tutto il corpo fa male, sei stanco. Non ho avuto la febbre, l’ho sempre misurata. Ho sentito che i miei polmoni emettevano un rumore strano, poi anche Paulo ha iniziato a stare male".

Nei prossimi giorni per la 'Joya' e la sua compagna è previsto un altro tampone.