La fidanzata di De Ligt: "A casa parliamo in italiano per un'ora"

Contro il Porto, nella sfida che vale una stagione intera, conta di esserci dopo aver riposato ulteriormente sabato sera: il mirino di Matthijs De Ligt è da tempo puntato sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che non vuole perdersi per nulla al mondo.

Potrebbe essere proprio lui la 'sorpresa' nell'undici titolare della Juventus, magari in coppia con il recuperato Bonucci per dare maggiore sicurezza ad un reparto troppo spesso decimato dalle assenze.

Uno dei 'segreti' del difensore olandese è rappresentato dalla storia d'amore con la modella AnneKee Molenaar, sua connazionale: intervistata da 'Tuttosport', la ragazza ha parlato del suo rapporto con la lingua italiana, svelando un particolare a riguardo.

"Gli italiani ti mettono sempre a tuo agio. Quante volte mi sento dire: 'Provaci, non ti preoccupare'. E poi in casa abbiamo una regola: parliamo in italiano un’ora al giorno".