Feyenoord-Marsiglia dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FEYENOORD-MARSIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feyenoord-Marsiglia

Feyenoord-Marsiglia Data: 28 aprile 2022

28 aprile 2022 Orario : 21.00

: 21.00 Canale Tv : DAZN e Sky Sport (canale 255)

: DAZN e Sky Sport (canale 255) Streaming: DAZN, SkyGo e NOW

Da una parte il Leicester e la Roma, che si sfideranno in una delle due semifinali d'andata della neonata Conference League. Dall'altra il Feyenoord e il Marsiglia, che a loro volta cercano il pass per la finalissima della competizione in programma a Tirana, in Albania.

Il Feyenoord si è conquistato la qualificazione alle semifinali superando i cechi dello Slavia Praga in un doppio quarto di finale pirotecnico: dopo il 3-3 scaturito nella gara d'andata del de Kuip, gli olandesi si sono imposti per 3-1 in trasferta.

Più semplice la qualificazione da parte del Marsiglia, che ha avuto la meglio sui greci del PAOK Salonicco vincendo sia all'andata che al ritorno: 2-1 al Velodrome, grazie anche a una rete strepitosa messa a segno da Payet, e 1-0 in trasferta, sempre grazie a Payet.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Feyenoord-Marsiglia: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO FEYENOORD-MARSIGLIA

Feyenoord-Marsiglia, una delle due semifinali d'andata di Conference League, è in programma nella serata di giovedì 28 aprile 2022 con calcio d'inizio alle ore 21. Il match, che si giocherà in contemporanea a Leicester-Roma, andrà in scena allo stadio de Kuip di Rotterdam.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MARSIGLIA IN TV

Feyenoord-Marsiglia sarà visibile in diretta tv sia su DAZN che su Sky Sport, in entrambi i casi tramite abbonamento: nel primo caso sarà sufficiente scaricare l'app nei televisori che supportano l'opzione, nel secondo caso il match sarà trasmesso sul canale numero 255 del satellite. Non ci sarà invece la diretta in chiaro su TV8.

FEYENOORD-MARSIGLIA IN DIRETTA STREAMING

Feyenoord-Marsiglia sarà trasmessa anche in diretta streaming, sia su DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili come pc, smartphone o tablet, che su SkyGo, l'applicazione che Sky mette a disposizione dei propri abbonati. L'alternativa è costituita da NOW, dove si può vedere, sempre tramite abbonamento, il meglio della programmazione di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD-MARSIGLIA

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Aursnes, Kokçu; Nelson, Linssen, Sinisterra.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Guendouzi, Kamara, Gerson; Under, Milik, Payet.