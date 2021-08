Feyenoord-Atletico Madrid, da amichevole a corrida: rissa in campo, deve intervenire Simeone

Animi surriscaldati per l'amichevole Atletico Madrid-Feyenoord: Carrasco al centro di una rissa, Simeone interviene e lo rimprovera pubblicamente.

Partite sulla carta amichevoli che poi alla prova dei fatti si rivelano infuocati campi di battaglia. È successo spesso nel passato remoto e recente, e si è ripetuto stasera nel confronto fra Atletico Madrid e Feyenoord, disputatosi allo Stadion Feijenoord di Rotterdam.

Il tecnico dei Colchoneros aveva caricato i suoi giocatori, chiedendo loro una prestazione importante in campo. Yannick Ferreira-Carrasco è particolarmente in palla nei primi minuti, come testimonia una grande giocata in avvio di gara, con il portiere Bijlow che gli nega la gioia del goal.

Tuttavia con lo scorrere dei minuti proprio Ferreira Carrasco si è innervosito notevolmente, tanto che la partita ha finito per degenerare e l'esterno colchonero, dopo un'entrata dura di un avversario, lo ha scalciato.

A quel punto, come riferisce 'Marca', anziché calmarsi, il giocatore belga inizia ad affrontare a muso duro qualunque avversario. Ne nasce una rissa, e nemmeno i compagni riescono a calmare Ferreira Carrasco, che si scaglia contro chiunque gli capiti a tiro.

La situazione rischia di degenerare e a quel punto Diego Pablo Simeone capisce che è necessario il suo intervento. 'Il Cholo' si trova però dal lato opposto del campo rispetto alla zona dove la rissa si è scatenata. Allora, con prontezza, ha attraversato di corsa tutto il campo per piombare davanti a Ferreira Carrasco e redarguirlo pubblicamente in pubblico in modo esemplare.

L'arbitro a quel punto estrae il cartellino rosso all'indirizzo del belga, che torna in sé e si dirige col capo chino verso gli spogliatoi. Sul campo la sfida termina 2-1 in favore dei 'Club del popolo' e i Colchoneros che subiscono il 2-1 in pieno recupero. Ma a far discutere sono i gravi fatti che hanno scatenato una rissa in campo, e che ora potrebbero indurre 'Il Cholo' a prendere severi provvedimenti nei confronti del suo calciatore.