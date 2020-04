Festino in quarantena, il Manchester City: "Puniremo Walker"

Il Manchester City ha annunciato che prenderà provvedimenti nei confronti di Kyle Walker, che nel frattempo si è scusato pubblicamente.

Soltanto pochi giorni prima raccomandava ai tifosi di restare chiusi in casa per osservare le restrizioni imposte dal governo inglese, poi Kyle Walker è caduto in tentazione. Il terzino del ha infatti violato la quarantena organizzando un festino nella propria abitazione e scatenando inevitabilmente la rabbia del club.

Secondo quanto riferito dal 'Sun', il terzino inglese ha violato le disposizioni delle autorità con un party casalingo. Immediate le scuse dello stesso giocatore, che si mostra pentito:

"Voglio cogliere l'occasione per presentare le mie scuse pubbliche per le scelte che ho fatto. Capisco che la mia posizione di calciatore professionista mi porta a dover essere un esempio. In quanto tale, desidero scusarmi con la mia famiglia, i miei amici, il club, i tifosi e tutto il pubblico per avervi deluso".

Il Manchester City ha annunciato che prenderà provvedimenti nei confronti del 29enne:

"Il Manchester City è a conoscenza della storia apparsa sui giornali riguardante la vita privata di Kyle Walker in relazione alla violazione della quarantena e delle regole di distanza sociale. Siamo delusi nel sentire questa notizia, nei prossimi giorni il club avvierà una procedura disciplinare".

La notizia ha subito fatto il giro della nazione scatenando grandi polemiche, soprattutto alla luce del video registrato dallo stesso Walker nel quale invitava tutti a restare in casa per aiutare il sistema sanitario inglese.