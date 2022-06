Ribattuta del rigorista dopo la traversa: goal convalidato irregolarmente e ricorso accolto dagli avversari. "Assurdo, non abbiamo colpa".

Se le prime due categorie del calcio italiano hanno espresso i propri verdetti, nelle serie inferiori si continua a giocare. In C manca solo l'ultimo match per definire la promossa tra Padova e Palermo, in D vengono disputati i playoff per gli eventuali ripescaggi. In Seconda Categoria c'è spazio per le sorprese.

Basti pensare a quanto sta succedendo all'Atletico Acqui, squadra di Acqui Terme (provincia di Alessandria) che dopo aver festeggiato la promozione in Prima Categoria deve fare dietro-front. La finale playoff contro il Sale del girone H sarà infatti rigiocata questa sera allo Stadio Barisone, alle 20:30.

Il motivo? Un errore tecnico dell'arbitro, che ha portato il Sale ad effettuare il ricorso: accolto. Viazzi, giocatore dell'Atletico Acqui, ha colpito la traversa su rigore al 120', all'ultimo minuto: conclusione a cucchiaio sul legno e colpo di testa a ribadire in rete per il goal promozione. Ovviamente non valido.

La regola 14 del gioco del calcio evidenzia infatti come "il calciatore che ha eseguito il tiro non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore". Una norma nota, che non permette di concludere nuovamente, a meno di una parata dell'estremo difensore avversario.

L'arbitro ha però convalidato il goal che ha portato l'Atletico Acqui a festeggiare una gara in cui anche un pareggio avrebbe portato alla promozione in virtù della miglior posizione in campionato. La vittoria non solo sarebbe stata ininfluente, ma ha anche generato il ricorso che porterà la sfida contro il Sale ad essere nuovamente disputata.

"Ci sembra assurdo che per un errore arbitrale si debba ripetere una partita di 120 minuti, giocata sempre a ritmi altissimi" ha detto lo stesso Viazzi a 'Radiogold'. "È come dare una seconda possibilità agli avversari per via di un errore di cui non abbiamo colpa.

Lo stesso calcio di rigore che ho battuto sarebbe stato da ripetere, perché un giocatore del Sale è entrato in area prima della battuta. Si è deciso di ripetere la partita per un errore dell’arbitro, sembrerebbe più logico allora far ripetere il calcio di rigore visto che c’è stata anche lì un’irregolarità. Ma siam pronti ad un'altra battaglia".

Le polemiche non sono mancate e non mancheranno a lungo in caso di ribaltamento del risultato a favore del Sale. In caso di pareggio o successo dell'Atletico Acqui, invece, si tratterà solamente di un episodio da raccontare nell'anno della promozione.