Festa Scudetto Juventus dove vederla: Sky, Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La festa Scudetto della Juventus sarà visibile in diretta streaming su DAZN e in chiaro sulla Rai subito dopo il fischio finale contro l'Atalanta.

Non sarà una notte come tutte le altre per la che, dopo la gara contro l' , festeggerà l'ottavo Scudetto consecutivo davanti ai suoi tifosi ma saluterà anche Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli.

Il tecnico livornese lascia la Juventus dopo cinque anni, altrettati Scudetti, quattro Coppe , due Supercoppe Italiane e due finali di perse contro e .

Barzagli invece era arrivato alla Juventus nel gennaio 2011 per soli 300 mila euro e in bianconero ha vinto 8 Scudetti, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

La festa sarà uno show di luci e raggi laser che illumineranno i protagonisti dell'incredibile cavalcata bianconera e andrà avanti per tutta la sera. A premiare la Juventus sarà il presidente della Lega di , Gaetano Micciché.

DATA E ORA DELLA FESTA SCUDETTO

La festa Scudetto della Juventus si svolgerà domenica 19 maggio 2019 subito dopo il fischio finale di Juventus-Atalanta.

La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 del satellite). Gli abbonati a Sky potranno vedere Juventus-Atalanta in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

DOVE VEDERE LA FESTA SCUDETTO IN TV E STREAMING

La festa Scudetto della Juventus sarà seguita in diretta da Sky subito dopo la gara contro l'Atalanta su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre). Gli abbonati a Sky potranno seguire la serata dell'Allianz Stadium in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go.

La premiazione della Juventus sarà visibile pure in diretta streaming su DAZN a partire dalle 22.20 di domenica 19 maggio oltre che su pc, tablet e smartphone anche sulle moderne smart compatibili con la app o su qualsiasi televisore collegando la PlayStation 4 o una console Xbox One (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). O ancora tramite Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Inoltre la festa Scudetto della Juventus verrà trasmessa anche da Juventus TV e in chiaro sulla Rai.