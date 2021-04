Festa grande per il Norwich: matematico il ritorno in Premier League

Il Norwich festeggia il ritorno in Premier League dopo un solo anno di Championship. Per gli ‘Yellows’ 90 punti in 41 partite giocate.

E’ durata poco la permanenza del Norwich in Championship. Gli ‘ Yellows ’ dopo essere retrocessi nella scorsa stagione da ultimi in classifica con appena 21 punti messi in classifica in 38 partite, in questa si sono prontamente riscattati, tanto da festeggiare con anticipo la promozione in Premier League .

Il Norwich si è assicurato il ritorno nella massima serie inglese prima ancora di scendere in campo. A rendere matematica la salita in Premier sono state le mancate vittorie di Brentford e Swansea , ovvero rispettivamente la quarta e la terza forza del torneo.

Per la squadra allenata da Daniel Farke sono infatti 90 i punti messi in cascina in 41 partite , ovvero quattordici in più rispetto al terzo posto quando mancano ancora quattro turni alla chiusura della Championship.

Come è noto, i primi due posti valgono la promozione diretta in Premier League, mentre le compagini piazzatesi tra la terza e la sesta posizione si qualificano per i playoff .

Essendo il Norwich irraggiungibile da Swansea e Brentford la promozione è cosa fatta. Gli ‘Yellows’ che nel torneo erano partiti a rilento mettendo in cascina quattro punti nelle prime quattro uscite, si sono presi la vetta a fine novembre e non l’hanno lasciata più.