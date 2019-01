Festa Juventus: prima del match col Chievo alzerà la Supercoppa Italiana

La Juventus, prima del riscaldamento pre-partita contro il Chievo Verona, alzerà la Supercoppa Italiana davanti al proprio pubblico.

Fresca di primo successo targato nuovo anno, la Juventus si prepara a festeggiare con i suoi tifosi la Supercoppa Italiana conquistata a Gedda contro il Milan. In occasione della sfida di lunedì con il Chievo Verona – ore 20.30 – i bianconeri prima del riscaldamento pre-partita alzeranno il trofeo davanti al pubblico dell'Allianz Stadium.

Occhi puntati, dunque, al rettangolo di gioco. Seduta intensa, quella odierna, per i campioni d'Italia. Spazio a una prima fase di lavoro atletico, spalleggiata successivamente da una serie di esercizi con la palla. I bianconeri si sono concentrati sulla velocità e precisione dei passaggi, sull’occupazione degli spazi e sulla reattività.

Attenzione all'infermeria: Douglas Costa, che aveva accusato crampi a Gedda, si è regolarmente allenato con la squadra, mentre Pjanic e Bentancur (contusione) hanno svolto le terapie previste. Il bosniaco, comunque, non sarebbe utilizzabile in quanto squalificato per un turno.

Massimiliano Allegri, dunque, potrebbe proporre il classico turnover ragionato. In difesa le novità dovrebbero essere De Sciglio e Rugani. A centrocampo, in cabina di regia, agirà Emre Can. In avanti Bernardeschi a supportare Dybala e Ronaldo.