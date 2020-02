Festa Inter dopo il derby: Lukaku filma lo spogliatoio

Festa: questa è la parola chiave dell' nel post-derby. Dopo la straordinaria rimonta contro il nella supersfida di San Siro, per tifosi, staff, dirigenza e giocatori è arrivato il momento di festeggiare.

Anche nello spogliatoio dell'Inter la squadra si è lasciata andare alla gioia del successo e del primato in classifica. Tutto documentato da uno scatenato Romelu Lukaku e postato poi sul proprio profilo Instagram.

Nel post-partita Lukaku ha anche parlato ai microfoni di 'Sky Sport' ringraziando Conte e i suoi compagni di squadra.

“Io lavoro solo per la squadra, non per me. Io voglio vincere con l’Inter e nient’altro. Sono felice perché questa squadra ha mostrato di non mollare mai. Devo dire grazie ai miei compagni, a Conte e al suo staff se sto segnando così tanto. Quando Conte mi ha chiamato per venire in , sapevo che sarei andato in quello che è il campionato più difficile per gli attaccanti, ma io sono entusiasta di essere qui”.