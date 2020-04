Ferrero sulla ripresa del campionato: "Come posso dirlo a Gabbiadini?"

Il presidente della Sampdoria si schiera con Cellino e dice no alla ripresa del campionato: "Bonazzoli ha perso il nonno, Ekdal è stato male".

Ripartire e finire il campionato sul campo o fermare tutto subito? Questo è il bivio davanti a cui si trovano davanti le Leghe di tutto il mondo, compresa ovviamente.

Ma se in molti spingono per la ripresa, c'è anche chi reputa impossibile tornare alla normalità nel breve periodo. Uno di questi è Massimo Ferrero.

Il presidente della , intervistato da 'Il Secolo XIX', sposa la linea di Cellino che ha addirittura minacciato di non presentare la sua squadra in campo.

Altre squadre

"Anziché fare strategia comune ognuno dice la sua, chi vuole giocare per lo Scudetto, chi per non andare in Serie B. Immaginatevi Gabbiadini, avuto il Coronavirus, si è ripreso da poco e devo dirgli magari che a maggio si torna in campo. Non è una macchina, che è spenta e la riaccendi. E che testa avrà per giocare? E poi chi ci andrà allo stadio? La gente? E come, con le mascherine? Basta parlarsi addosso. Affrontiamo questo momento con testa e dignità".

La Sampdoria, d'altronde, è stata una delle società più colpite dal Coronavirus con tanti calciatori contagiati.

"Perché non voglio che la Serie A riparta? Non perché ho paura di retrocedere, come ho sentito dire. Ma perché ritengo che non ci siano le condizioni idonee per ricominciare a giocare. È un fatto fisico, tecnico, ma soprattutto mentale. Ekdal è stato male ed era senza famiglia a Genova, che testa avrà per ripensare al campionato adesso. Bonazzoli, per il virus, ha perso il nonno a cui era legatissimo. Io voglio ripartire, ma pensiamo come, dove e unifichiamoci. Partiamo in e invece la e l’ non lo fanno. Che senso ha?".

Infine il presidente Ferrero pone anche il problema dei calendari, dato che in caso di ripresa tutte le squadre sarebbero costrette a giocare ogni tre giorni.