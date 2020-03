Ferrero contro la Lega: "Basta figli e figliastri, non siamo stupidi"

L'emergenza Coronavirus getta nel caos il calcio italiano, regna ancora tanta incertezza sulle date dei recuperi delle partite rinviate e il presidente della Massimo Ferrero fa sentire la propria voce a riguardo.

Ai microfoni dell'Ansa' il patron blucerchiato ha sottolineato il suo punto di vista sul presunto diverso trattamento riservato ai club:

"Basta figli e figliastri, In questi giorni mi sembra di aver rivisto 'Parenti Serpenti' di Monicelli. Non siamo stupidi, sappiamo che la lotta per il titolo o per le coppe europee hanno grande importanza, tecnica e mediatica ma giochiamo tutti lo stesso campionato, anche se abbiamo obiettivi diversi, che non sono meno importanti di altri".