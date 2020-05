Feroce critica dell'Equipe sulla sospensione della Ligue 1: "Come degli idioti?"

La sospensione della Ligue 1 continua a far discutere, alla luce del fatto che invece dopo la Bundesliga anche Serie A, Premier e Liga ripartiranno.

Non accennano a diminuire le polemiche in sulla sospensione definitiva della Ligue 1 avvenuta a inizio mese, decisione che col passare dei giorni viene valutata sempre più precipitosa, e non solo dai club interessati.

Se infatti il , per bocca del suo presidente Aulas, non molla e continua a chiedere di rivedere la decisione - in base alla quale il club di Depay resterebbe fuori dalle coppe europee - non sono da meno e che devono accettare la retrocessione senza potersi giocare le proprie chance sul campo.

È che nel frattempo - come si sperava in altri Paesi - la dimensione dell'epidemia è diminuita, di pari passo con la curva dei contagi, e quindi sono arrivate in successione le decisioni di , Premier League e di riprendere a giocare, sulla scia dell'apripista .

La une du journal L'Équipe ce vendredi 29 mai.



Le journal > https://t.co/auRNye8Sny pic.twitter.com/2HVlhQH4I2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 29, 2020

La è dunque oggi l'unico dei 5 top campionati europei che non concluderà la propria stagione sul campo. Le ultime ufficializzazioni di Premier e Serie A nella giornata di ieri hanno così provocato un'ulteriore sollevarsi di polemiche, culminate nella fragorosa prima pagina di oggi dell'Equipe: "Come degli idioti?", con annessa croce barrata sulla sola Ligue 1 a fronte del calcio che riprenderà invece ovunque.