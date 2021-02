Fernando Torres, che trasformazione: ora ha un fisico da culturista

L’ex attaccante di Liverpool, Milan ed Atletico, Fernando Torres, si è tenuto in forma dopo il ritiro. Ora sfoggia un fisico da culturista.

Si è ritirato dal calcio giocato il 23 agosto 2019, quando per l’ultima volta è sceso in campo con la maglia del Sagan Tosu in una sfida contro il Vissel Kobe , ma non si può certo dire che da allora non abbia continuato a curare la sua forma fisica.

A diciotto mesi dal suo ritiro, Fernando Torres non solo appare più in forma che mai, ma ha addirittura stupito in molti perché adesso può sfoggiare un fisico da vero body builder.

Le ultime immagini che lo ritraggono sono subito diventate virali in rete ed hanno ovviamente scatenato i commenti di molti tra coloro che l’hanno trovato letteralmente trasformato.

Fernando Torres , che secondo quanto riportato nelle scorse settimane dai media iberici possiede alcune palestre a Madrid, evidentemente negli ultimi mesi si è allenato moltissimo per raggiungere la condizione attuale.

L’ex attaccante spagnolo, che adesso sembra decisamente meno 'Nino' rispetto a qualche anno fa, nel corso della sua carriera non è mai stato propriamente un giocatore ‘piccolo’, tuttavia è sempre stato longilineo ed ha fatto della velocità una delle sue armi migliori.