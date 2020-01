Fernando Gago senza pace: nuova rottura del crociato col Velez

Per l'ex centrocampista di Real Madrid e Boca Juniors si tratta del quinto infortunio grave in cinque anni: questa volta è il crociato sinistro.

L'incubo di Fernando Gago non ha più fine: nella giornata di oggi gli esami strumentali hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, si tratta del quinto infortunio grave subito dall'argentino negli ultimi cinque anni.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il calvario del 'Pintita', come è soprannominato fin dai tempi della Quinta del Boca Juniors dove è cresciuto calcisticamente, è iniziato ai tempi del : in quegli anni il suo tendine d'achille ha iniziato a dargli problemi, con forti dolori che ne condizionavano le prestazioni in campo, affrontati a suon di infiltrazioni. Quelle cure di carattere temporaneo sono riemerse prepotentemente nel corso del Superclasico del 2015, quando il tendine d'achille di Gago si è rotto costringendolo alla prima operazione importante degli ultimi anni.Con DAZN segui 3 partite della TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Il copione per il centrocampista argentino si è poi ripetuto in maniera ossessiva, come in un film horror in cui tutto si ripete inevitabilmente nello stesso modo: nel corso degli anni successivi, infatti, il tendine d'achille di Gago si è rotto per altre due volte ed entrambe le volte gli avversari vestivano la maglia del River Plate. L'ultimo dei due infortuni è stato il più doloroso, perché avvenuto nel corso della finale di Copa Libertadores persa dal Boca contro i rivali di una vita: tutto questo al 'Santiago Bernabeu', lo stadio che accolto Fernando Gago nel grande calcio, lo stadio del suo Real Madrid.

In mezzo agli ultimi due infortuni al tendine d'achille c'è stata la rottura del legamento crociato anteriore destro del 2017. Dopo l'infortunio nella finale di Copa Libertadores, la scelta del 'Pintita' era quella di smettere col calcio giocato: basta, troppo dolore e un altro recupero da un infortunio del genere era uno sforzo considerato troppo grande per l'argentino. Gago, però, non ha saputo resistere alla chiamata del suo amico Gabriel Heinze, che lo ha voluto fortemente al Velez. Questo quinto infortunio ha il sapore di un punto conclusivo della carriera di Gago, uno che fin da ragazzino ha avuto un cervello così veloce che in campo non aveva bisogno di correre su ritmi forsennati.