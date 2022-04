Fernandinho lascia il Manchester City: "Voglio giocare, torno in Brasile"

Il Manchester City saluta una vera e propria bandiera. Dopo nove anni, al termine della stagione in corso, Fernandinho lascerà il club per tornare in Brasile.

Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista, 37 anni e un contratto in scadenza a giugno 2022, in conferenza stampa.

"Ho deciso con la mia famiglia che andremo e questa è la cosa più importante. Voglio continuare a giocare a calcio in prima squadra.Tornerò di sicuro in Brasile”.

In questa stagione Fernandinho ha collezionato comunque 23 presenze ma non si sente più al centro del progetto.

L'annuncio di Fernandinho ha colto di sorpresa Pep Guardiola, che alla vigilia della gara di Champions League contro l'Atletico Madrid ha appreso della sua decisione direttamente in conferenza stampa: "Non lo sapevo, parlerò con lui".

Fernandinho lascia il Manchester City dopo nove stagioni in cui ha vinto 13 trofei, tra cui 4 Premier League.