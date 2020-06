Fermati dalla Polizia i rapinatori di Castillejo: avevano l'orologio da 80mila euro

In un'area di servizio di Bettolle, in provincia di Arezzo, sono stati fermati dalla Polizia i due rapinatori di Castillejo, che ieri è stato derubato

Nella giornata di ieri Samu Castillejo aveva denunciato pubblicamente, su Instagram, la rapina subita a Milano, dove due rapinatori gli avevano sottratto un orologio da 80mila euro.

"Ma a Milano tutto a posto? Mi hanno rapinato due ragazzi puntandomi la pistola in faccia. Comunque tutto a posto, mi hanno portato via solo l'orologio. Io sto bene grazie".

Oggi, come riportato da 'Repubblica', i due rapinatori sono stati fermati dalla Polizia in provincia di Arezzo, in una stazione di servizio a Bettolle. Le indagini lampo hanno consentito di inserire i riferimenti identificativi dell'orologio nei canali informativi della polizia per le ricerche. Poco dopo, una pattuglia della stradale di Arezzo, durante un controllo nell'area di servizio Bettolle dell'autostrada A1, ha fermato due persone a bordo di un'auto, che avevano con sè un orologio uguale a quello del giocatore del .

Pertanto i due uomini, italiani di 30 anni circa, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla polizia stradale di Arezzo. La Squadra Mobile di Milano ha poi perquisito a Brugherio una abitazione ritenuta il "covo" dei due rapinatori.