Si ferma Cuadrado: problema all’adduttore, salterà Sassuolo-Juve

Tornare alla vittoria e mettere in cascina tre punti fondamentali che consentirebbero non solo di rendere molto più saldo il quarto posto, ma anche di riportarsi a ridosso del Napoli che è attualmente terzo.

E’ questo il grande obiettivo di una Juventus che lunedì sera sarà impegnata sul campo del Sassuolo nel match che chiuderà il quadro del 34° turno di Serie A.

La gara del Mapei Stadium rappresenterà dunque uno snodo importante per i bianconeri, ma per l’occasione Massimiliano Allegri non potrà contare su uno dei suoi uomini più in forma: Juan Cuadrado.

L’esterno colombiano non è stato inserito nella lista dei convocati poiché, nel corso dell’ultimo allenamento di domenica, ha riportato un affaticamento all’adduttore sinistro.

Cuadrado va dunque ad unirsi agli altri indisponibili Kaio Jorge, McKennie, Chiesa, Locatelli e Arthur, mentre complici le tante defezioni sono stati convocati i giovanissimi Miretti e Zuelli.

I convocati della Juventus per la sfida con il Sassuolo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Bernardeschi, Rabiot, Zakaria, Miretti, Zuelli

Attaccanti: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean