Ferencvaros-Juventus dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juventus fa visita al Ferencvaros per la 3ª giornata del Gruppo G di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

FERENCVAROS-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Ferencvaros-

Ferencvaros- Data: 4 novembre 2020

4 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La Juventus di Andrea Pirlo cerca i 3 punti nella 3ª giornata del Gruppo G di , andando a sfidare in trasferta i magiari del Ferencvaros, guidati dall'ex compagno d'attacco di Andriy Shevchenko, Sergiy Rebrov. La Vecchia Signora è 2ª nel girone alle spalle del con una vittoria sulla Dinamo Kiev e una sconfitta con i catalani, gli ungheresi si trovano invece all'ultimo posto a quota 0 punti dopo aver rimediato 2 sconfitte.

Quella fra Ferencvaros e Juventus sarà il primo confronto fra le due squadre nel massimo torneo europeo e il primo incrocio nella competizione per la formazione di Budapest con un club italiano.

C'è tuttavia un precedente negativo per i bianconeri nelle Coppe europee: il 23 giugno 1965, infatti, i torinesi, guidati da Heriberto Herrera, persero la finale di Coppa delle Fiere contro gli ungheresi, uscendo sconfitti di misura per 1-0 a con goal decisivo di Fenyvesi. Nella loro storia, inoltre, i magiari hanno sfidato per 11 volte formazioni italiane, con un bilancio favorevole di 6 vittorie, 3 pareggi e appena 2 sconfitte.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Sono complessivamente 7, invece, i precedenti dei bianconeri con formazioni ungheresi nelle Coppe europee: il bilancio è molto equilibrato con 3 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte.

Alvaro Morata è al momento il miglior marcatore dei bianconeri nel torneo con 2 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Ferencvaros-Juventus, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO FERENCVAROS-JUVENTUS

Ferencvaros-Juventus si disputerà la sera di mercoledì 4 novembre 2020 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la prima in Champions League fra le due squadre, è previsto per le ore 21.00.

La sfida di Champions League, Ferencvaros-Juventus, sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara Ferencvaros-Juventus sarà visibile anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno seguirla attraverso Sky Go sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, anche soltanto collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

C'è inoltre la possibilità di vedere la partita su Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky offre infatti la visione di diversi eventi sportivi, fra cui i match di Champions League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a Goal potrete seguire Ferencvaros-Juventus anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, con i goal, gli eventi e le azioni salienti..

Rebrov dovrebbe affidarsi sul piano tattico al 4-3-3. In attacco il tridente offensivo potrebbe essere composto da Zubkov e Tokmac Nguen esterni offensivi e Isael nel ruolo di centravanti. In mediana agiranno Somalia e Kharatin ai lati del playmaker Siger. La linea difensiva davanti al portiere Dibusz, infine, vedrà Lovrencsics ed Heister terzini, con Blazic e Kovacevic a formare la coppia centrale.

L'articolo prosegue qui sotto

Pirlo ritorva dal 1' Cristiano Ronaldo dopo la lunga assenza per positività al Covid-19. In attacco, in coppia con CR7, è vivo il ballottaggio fra Dybala e Morata, con la 'Joya' al momento favorita sullo spagnolo. Alle loro spalle, sulla trequarti, dovrebbe agire il gallese Ramsey. A centrocampo Arthur e Bentancur saranno i due interni, con Kulusevski favorito a destra su Cuadrado e Chiesa a sinistra. In difesa, accanto a Bonucci, agiranno Danilo e Chiellini. In porta ci sarà Szczesny. Ancora ai box Alex Sandro e De Ligt.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kukusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.