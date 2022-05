Feralpisalò-Reggiana dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FERALPISALÒ-REGGIANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita : Feralpisalò-Reggiana

: Feralpisalò-Reggiana Data : 17 maggio 2022

: 17 maggio 2022 Orario : 20.30

: 20.30 Canale tv : Eleven Sports, Sky Sport

: Eleven Sports, Sky Sport Streaming: Eleven Sports, SkyGo, OneFootball, 196Sports

I playoff di Serie C continuano, arrivati al secondo turno nazionale, ultima fase prima della final four, da cui arriverà l'ultima promossa in Serie B 2022/2023. Feralpisalò e Reggiana puntano alla promozione diretta, così da unirsi a Bari, Modena e Sudtirol.

La Feralpisalò e la Reggiana giocheranno in gara di andata e ritorno per unirsi alle altre tre squadre che arriveranno dal secondo turno. I primi si sono qualificati a questa fase dopo aver superato il Pescara, mentre per i secondi si tratta del primo incontro grazie al secondo posto nella stagione regolare.

Per definire il passaggio del turno ci sarà anche il ritorno in programma il 20 maggio: in caso di parità tra i due match passerà alla fase successiva la squadra meglio classificata nella stagione regolare, dunque la Reggiana.

Tutte le informazioni su Feralpisalò-Reggiana, playoff di Serie C: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

ORARIO FERALPISALÒ-REGGIANA

Feralpisalò-Reggiana si giocherà martedì 17 maggio 2022, con fischio d'inizio previsto alle ore 20.30. Il match dei playoff di Serie C si disputerà allo stadio Lino Turina di Salò.

DOVE VEDERE FERALPISALÒ-REGGIANA IN TV

Feralpisalò-Reggiana sarà visibile in diretta tv e previo abbonamento su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: il match sarà visibile scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è quella di vedere Feralpisalò-Reggiana su Sky, con il canale ancora da determinare.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro del match su Rai Sport.

FERALPISALÒ-REGGIANA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Feralpisalò-Reggiana anche in diretta streaming: il match dei playoff sarà visibile su dispositivi mobili dagli abbonati a Eleven Sports, msu SkyGo, l'applicazione riservata agli abbonati a Sky, e su OneFootball, che metterà a disposizione la visione della partita in pay-per-view.

L'articolo prosegue qui sotto

Un'ultima opzione, ma solo per i residenti all'estero, è costituita da 196Sports.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ-REGGIANA

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Siligardi; Miracoli, Guerra. All. Vecchi.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Cauz, Rozzio, Cremonesi; Libutti, Rossi, Cigarini, Sciaudone, Contessa; Zamparo, Lanini. All. Diana.