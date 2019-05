FeralpiSalò-Ravenna dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

FeralpiSalò-Ravenna è uno dei match di secondo turno dei playoff di Serie C: formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

I playoff di Serie C entrano sempre più nel vivo con il secondo turno. Sono ancora due i posti rimasti in Serie B, dopo che le tre vincitrici dei gironi si sono intascate la qualificazione diretta.

Nel programma del secondo turno c'è anche FeralpiSalò-Ravenna. I lombardi iniziano la loro avventura, mentre i giallorossi hanno pareggiato col Vicenza e conquistato il passaggio del turno grazie al fattore campo. Quest'ultimo sarà discriminante anche in questo turno e gioca in favore dei padroni di casa, quarti in classifica nel girone B, mentre gli ospiti sono arrivati settimi.

In caso di parità non ci saranno nè supplementari nè rigori, ma accederà al prossimo turno la squadra meglio posizionata in classifica durante la stagione regolare. In questo caso, appunto, la FeralpiSalò quarta. Il Ravenna per passare il turno ha bisogno di vincere.

Di seguito ecco tutte le informazioni su FeralpiSalò-Ravenna: dalle formazioni a come seguire la partita in tv e streaming .

FERALPISALÒ-RAVENNA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA FeralpiSalò-Ravenna DATA 15 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Lino Turina, Salò (BS) ARBITRO Giacomo Camplone TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO FERALPISALÒ-RAVENNA

Il calcio d'inizio di FeralpiSalò-Ravenna è previsto per le 20.30 di mercoledì 12 maggio. La partita si giocherà allo stadio Lino Turina di Salò.

Per FeralpiSalò-Ravenna non è prevista una programmazione via satellite o digitale terrestre. La partita sarà quindi visibile soltanto in diretta . Niente trasmissione da parte della Rai.

FeralpiSalò-Ravenna, così come tutte le altre partite di Serie C di quest'anno, sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports , con abbonamento oppure acquistando soltanto la singola partita. Nel caso si utilizzi un tablet o smartphone, sarà necessario scaricare l'app dedicata.

FERALPISALÒ-RAVENNA IN DIRETTA SU GOAL

Goal racconterà tutte le partite decisive di fine stagione della Serie C: già dalla mattina vi accompagneremo con una lunga diretta testuale che seguirà non solo FeralpiSalò-Ravenna, ma anche tutte le altre gare del programma del secondo turno di playoff di Serie C. Minuto per minuto vi porteremo tutti gli aggiornamenti su match in programma.

FERALPISALO' (4-3-1-2): De Lucia; Legati; Giani, P. Marchi, Giani, Contessa; Vita, Magnino, Scarsella; Maiorino, Caracciolo, M. Marchi.

RAVENNA (3-5-2): Venturi; Ronchi, Jidayi, Lelj; Martorelli, Papa, Esposito, Maleh, Barzaghi; Galuppini, Nocciolini.