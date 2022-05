Feralpisalò-Pescara dove vederla: Eleven Sports, Rai, Sky o OneFootball? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FERALPISALÒ-PESCARA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feralpisalò-Pescara

Data: 12 maggio 2022

Orario: 20.30

Canale tv: Eleven Sports, Sky Sport (canale 254)

La gara d'andata, giocata all'Adriatico-Cornacchia, è terminata con uno spettacolare 3-3. E ora Feralpisalò e Pescara si danno nuovamente battaglia per accedere al prossimo turno dei playoff di Serie C, ovvero il secondo turno nazionale: chi passa continuerà a sognare l'approdo in Serie B, l'altra verrà invece eliminata.

A essere leggermente favorita è la Feralpisalò, che ha portato a casa da Pescara un importantissimo 3-3, pur sprecando un doppio vantaggio: un risultato che consentirà alla formazione bresciana, meglio piazzatasi in classifica nella stagione regolare rispetto agli abruzzesi, di passare anche con un pareggio con qualsiasi risultato.

La vincente della doppia sfida tra Feralpisalò e Pescara dovrà aspettare per sapere l'avversario del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, che sarà stabilito tramite sorteggio.

ORARIO FERALPISALÒ-PESCARA

Feralpisalò-Pescara andrà in scena nella serata di giovedì 12 maggio 2022, con calcio d'inizio programmato alle ore 20.30. Il match si disputerà allo stadio Lino Turina di Salò.

DOVE VEDERE FERALPISALÒ-PESCARA IN TV

Feralpisalò-Pescara sarà visibile in diretta tv e previo abbonamento su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: il match sarà visibile scaricando l'app su una moderna smart tv, oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

L'alternativa è quella di vedere Feralpisalò-Pescara su Sky, in particolare sul canale 254 del satellite.

Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro del match su Rai Sport.

FERALPISALÒ-PESCARA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Feralpisalò-Pescara anche in diretta streaming: il match sarà visibile su dispositivi mobili dagli abbonati a Eleven Sports, ma anche su SkyGo, l'applicazione riservata agli abbonati a Sky, e su OneFootball, che metterà a disposizione la visione della partita in pay-per-view.

Un'ultima opzione, ma solo per i residenti all'estero, è costituita da 196Sports.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ-PESCARA

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Corrado; Libera, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Spagnoli, Guerra. All. Vecchi

PESCARA (4-3-2-1): Sorrentino; Zappella, Illanes, Ingrosso, Nzita; Diambo, Memushaj, Pontisso; Clemenza, Rauti; Ferrari. All. Zauri