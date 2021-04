Feralpisalò-Perugia dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si decide la terza promozione diretta in Serie B, Perugia alla sfida decisiva: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

FERALPISALÒ-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feralpisalò-Perugia

Feralpisalò-Perugia Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (canale 255 satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (canale 255 satellite) Streaming: Eleven Sports

Como e Ternana hanno già strappato il pass per la prossima Serie B. Ora tocca al girone B di Serie C esprimere il suo verdetto: una tra Perugia e Padova giocherà il prossimo campionato cadetto, l'altra dovrà passare dai playoff per provare a salire di categoria.

Occhi puntati su Feralpisalò-Perugia, visto il destino nelle mani della squadra umbra: in caso di successo arriverà la promozione in Serie B, indipendentemente da quanto succederà nell'altra gara, quella tra il Padova e la Sambenedettese.

Per il Perugia potrebbe bastare anche il pari, a patto che il Padova non batta la Sambenedettese, e persino la sconfitta, in caso di contemporaneo k.o del Grifo nell'altra gara di Serie C. Questioni a cui la squadra di Fabio Caserta non vuole pensare, pronta a fare di tutto per strappare la vittoria.

Le combinazioni per la promozione diretta in Serie B sono molteplici, definitive domenica pomeriggio.

ORARIO FERALPISALÒ-PERUGIA

La gara che deciderà l'ultima promozione diretta in Serie B, ovvero quella tra Feralpisalò e Perugia, si giocherà domenica 2 maggio alle ore 15: appuntamento allo Stadio Lino Turina di Salò. Niente tifosi presenti.

In contemporanea si giocherà anche l'altra sfida che potrebbe regalare una promozione, quella tra il Padova e la Sambenedettese: veneti ancora con qualche chance di tornare i B senza i playoff.

Si potrà assistere a Feralpisalò-Perugia in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

Feralpisalò-Perugia sarà visibile in diretta tv anche su Sky Primafila, in particolare al canale numero 255 del satellite. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match tramite l'acquisto del singolo evento.

Non è prevista la trasmissione della gara tra Feralpisalò e Perugia in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Sport, dove sarà invece visibile Vis Pesaro-Sudtirol, altra partita del girone B della Serie C.

Sarà possibile assistere a Feralpisalò-Perugia in diretta streaming su Eleven Sports, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

FERALPISALÓ (4-3-3): De Lucia, Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Guidetti, Carraro, Scarsella; Ceccarelli, Guerra, D’Orazio.

PERUGIA (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Negro, Monaco, Crialese; Kouan, Burrai, Sounas; Elia, Minesso; Melchiorri.