Feralpisalò-Catanzaro dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Feralpisalò e Catanzaro contro nell'andata della fase Playoff Nazionale di Serie C: le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Andati in archivio primo e secondo turno della Fase Gironi, Feralpisalò e Catanzaro si preparano ad affrontarsi in sfida di andata e ritorno per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

La Feralpisalò allenata dall'ex atalantino Damiano Zenoni, entrata in gioco al secondo turno dei Playoff dopo essersi classificata al quarto posto nel girone B della stagione regolare di Serie C e che in attacco può contare sull'Airone Andrea Caracciolo, ha avuto la meglio del Ravenna qualificandosi nonostante lo 0-0 finale: i romagnoli, infatti, sono stati eliminati dalla lotteria promozione in virtù di un piazzamento peggiore in campionato (settimi) rispetto ai lombardi.

Per quanto riguarda il Catanzaro di Auteri, invece, si tratta del debutto in questi Playoff: giunta terza nel girone C, la compagine calabrese ha potuto guardare le rivali sfidarsi nei primi due turni senza mettere piede in campo.

Di seguito tutte le informazioni su Feralpisalò-Catanzaro: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

FERALPISALO'-CATANZARO: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Feralpisalò-Catanzaro DATA 19 maggio 2019, 20.00 DOVE Stadio 'Lino Turina', Salò ARBITRO Marco D'Ascanio TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO FERALPISALO'-CATANZARO

Feralpisalò-Catanzaro si gioca domenica 19 maggio 2019 allo stadio 'Lino Turina' di Salò: fischio d'inizio previsto alle ore 20.

Nessuna copertura televisiva per la sfida tra Feralpisalò e Catanzaro: l'incontro valido per i Playoff di Serie C sarà visibile su Eleven Sports, piattaforma web che detiene i diritti del campionato di terza serie.

Feralpisalò-Catanzaro verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports, sottoscrivendo un abbonamento al sito o in alternativa acquistando il singolo evento e godersi il match di Serie C. Il servizio è fruibile tramite PC, oppure smartphone o tablet scaricando l'app di Eleven Sports.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non perderete nemmeno un istante dei Playoff di Serie C: dal prepartita, fino al live minuto per minuto, restando sulle nostre pagine potrete seguire la diretta testuale dell'appassionante 'poule' promozione. Azioni salienti e racconto dei goal delle sfide in programma, compresa quella tra Feralpisalò e Catanzaro.

Feralpisalò senza Canini, Guidetti e Tirelli ai box per infortunio: si va verso il modulo ad albero di Natale, con Caracciolo terminale offensivo supportato da Maiorino ed uno tra Vita e Mattia Marchi. In mediana rientra Pesce, che agirà coadiuvato da Magnino e Scarsella.

Nel Catanzaro Auderi può sorridere per i recuperi di Kanoutè e Statella, ma sarà quest'ultimo a partire dal 1'. Attacco affidato al tandem Bianchimano-Fischnaller, Figliomeni guida la difesa a protezione di Furlan.

FERALPISALO’ (4-3-2-1): De Lucia; Legati, Giani, P. Marchi, Contessa; Magnino, Pesce, Scarsella; Maiorino, Vita; Caracciolo. All. Zenoni.

CATANZARO (3-5-2): Furlan; Celiento, Figliomeni, Signorini; Statella, Iuliano, De Risio, Maita, Favalli; Bianchimano, Fischnaller. All. Auteri.