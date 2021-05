Feralpisalò-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Feralpisalò e Bari si affrontano nei playoff di Serie C: tutto sulle formazioni e le info su tv e streaming.

FERALPISALÒ-PERUGIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feralpisalò-Bari

Feralpisalò-Bari Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (canale 252 satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (canale 252 satellite) Streaming: Eleven Sports

I playoff di Serie C arrivano al primo turno della fase nazionale. A prendervi parte sono dieci squadre, ovvero le sei provenienti dai playoff dei gironi, più le terze classificate e la migliore quarta della regular season. Tra le compagini ancora in corsa ci sono anche Feralpisalò e Bari che, così come stabilito dal sorteggio, si affronteranno in una doppia sfida con la formula andata-ritorno.

La Feralpisalò si è spinta fino a questo punto del torneo dopo essere giunta al quinto posto nella classifica del Girone B e aver poi superato e aver poi superato nei playoff di girone l’ostacolo Virtus Verona in virtù del miglior piazzamento in regular season (la gara si è chiusa sulla’1-1).

Il Bari invece, dopo aver chiuso al quarto posto nel Girone C, ha superato nella sua partita di playoff di girone il Foggia battendolo 3-1 al San Nicola.

Quelli che andranno in scena, saranno i primi confronti ufficiali tra le due squadre.

Il regolamento della competizione prevede che, in caso di parità complessiva dopo 180 minuti, a passare sia la formazione testa di serie (in questo caso il Bari).

Il match di ritorno si disputerà mercoledì 26 maggio.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Feralpisalò-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FERALPISALÒ-BARI

La sfida che vedrà protagoniste Feralpisalò e Bari si giocherà domenica 23 maggio 2021 allo stadio Lino Turina di Salò.

Calcio d’inizio programmato alle ore 17.30, arbitro della contesa sarà Nicolò Marini di Trieste.

Feralpisalò-Bari verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports. La sfida sarà quindi visibile attraverso smart tv tramite l’apposita app e a seguito della sottoscrizione di un abbonamento.

In alternativa, la gara sarà visibile anche in diretta tv su Sky Primafila. Il canale di riferimento è il 252 del satellite e gli abbonati all’emittente potranno seguire la sfida previo l’acquisto del singolo evento.

Per questa gara non è prevista la trasmissione in chiaro. Rai Sport infatti proporrà la diretta di Pro Vercelli-Sudtirol.

Essendo trasmessa da Eleven Sports, Feralpisalò-Bari sarà ovviamente visibile, previo abbonamento, in streaming tramite dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone.

FERALPISALÒ (4-3-3): Liverani; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Scarsella, Guidetti; Ceccarelli, Guerra, Tulli.

BARI (3-4-3): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Rolando, Maita, De Risio, Semenzato; D’Ursi, Antenucci, D’Ursi.