Feralpisalò-Alessandria dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FERALPISALÒ-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feralpisalò-Alessandria

Feralpisalò-Alessandria Data: 30 maggio 2021

30 maggio 2021 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Eleven Sports e Sky Primafila (canale 252 satellite)

Eleven Sports e Sky Primafila (canale 252 satellite) Streaming: Eleven Sports

Continua l'avventura della Feralpisalò nei playoff di Serie C, pronta a sognare una storica promozione in Serie B. Quella a cui punta da tempo l'Alessandria, sempre vicinissima all'obiettivo ma da tempo fermatasi nelle ultime giornate o ultime fase dei playoff.

La Feralpisalò è partita dal secondo turno di Serie C, superando la Virtus Verona, per poi avere la meglio sul Bari. In qualità di seconda nella stagione regolare parte ora l'avventura dell'Alessandria, battuta nel girone A dal Como in un rush finale emozionante.

Chi passerà il turno parteciperà alla final four, per definire l'ultimo posto nella prossima Serie B 2021/2022. Gara di ritorno ad Alessandria prevista il 2 giugno 2021.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Feralpisalò-Alessandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO FERALPISALÒ-ALESSANDRIA

La sfida che vedrà protagoniste Feralpisalò e Alessandira si giocherà domenica 30 maggio 2021 alle 17.30 allo stadio Lino Turina di Salò. Non saranno presenti i tifosi.

Feralpisalò-Alessandria verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports . La sfida sarà quindi visibile attraverso smart tv tramite l’apposita app e a seguito della sottoscrizione di un abbonamento. In alternativa, ci si può usufruire della diretta tv su Sky Primafila (canale 252 satellite).

Essendo trasmessa da Eleven Sports , Feralpisalò-Alessanria sarà ovviamente visibile, previo abbonamento, in streaming tramite dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone.

FERALPISALO' (4-4-2): De Lucia; Bergonzi, Bacchetti, Giani, Brogni; Ceccarelli, Scarsella, Guidetti, D'Orazio; Tulli, Guerra.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora, Giorno, Bruccini, Celia; Di Quinzio, Mustacchio, Stanco.