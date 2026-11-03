Fenerbahçe-Liverpool, la presentazione della sfida di Champions League

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Il Liverpool vola a Istanbul per affrontare il Fenerbahçe al Chobani Stadyumu nella fase campionato della Champions League. Calcio d’inizio mercoledì 4 novembre alle 13:45 EST e alle 17:45 GMT.

Il Liverpool cerca il riscatto dopo la delusione in Premier League

Il Liverpool di Andoni Iraola aveva messo insieme una serie di cinque partite senza sconfitte tra tutte le competizioni, interrotta domenica dall’Arsenal in Premier League ad Anfield. La squadra ha comunque iniziato questa Champions League nel migliore dei modi, con tre vittorie in altrettante gare, e si recherà in Turchia con fiducia, avendo perso soltanto due partite in tutta la stagione.

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Il Fenerbahçe è in grande difficoltà

Il Fenerbahçe ha perso le ultime due partite di Süper Lig e ha raccolto appena due punti nelle prime tre gare di Champions League. È un periodo difficile per l’allenatore ad interim Dirk Kuyt. Nell’ultima partita casalinga di Champions League, il Fenerbahçe ha sprecato un vantaggio di due gol pareggiando 2-2 con lo Slavia, mentre nella seconda giornata ha subito un pesante 6-0 in casa dell’Aston Villa. Per Kuyt, che da giocatore ha trascorso sei anni al Liverpool, sarebbe difficile immaginare un compito più arduo al suo esordio da allenatore in Champions League.

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Statistiche chiave e situazione infortuni

Ronald Araujo, in prestito dal Liverpool, ha segnato in ciascuna delle sue ultime due presenze in Champions League.

In sei delle ultime sette partite casalinghe del Fenerbahçe sono stati segnati più di 2,5 gol.

Marco Asensio e Nathan Aké sono indisponibili per il Fenerbahçe a causa di infortuni.

Dominik Szoboszlai è rientrato dall’infortunio subentrando contro l’Arsenal nel fine settimana, nella sconfitta per 1-0 del Liverpool in Premier League.

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