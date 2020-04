Fellaini segue Witsel: presta 3 milioni per salvare lo Standard Liegi

Witsel e Fellaini intervengono per salvare dal fallimento il club che li ha lanciati: investiti rispettivamente 1,5 e 3 milioni per evitare il ko.

Lo Standard Liegi vive un momento drammatico dal punto di vista economico: il fallimento è uno spettro sempre più vicino e le stelle del calcio belga intervengono direttamente per cercare di salvarlo. Prima Axel Witsel, poi Marouane Fellaini: i due centrocampisti investono per tentare di risollevare il club che li ha lanciati nel grande calcio.

Secondo quanto riferito da 'Niewusbald', Witsel e Fellaini hanno deciso di investire rispettivamente 1,5 e 3 milioni di euro nella società immobiliare che dovrà occuparsi dell'acquisto dello stadio Dufrasne: un primo passo che donerebbe una forte boccata d'ossigeno alle casse del club.

Serviranno però almeno altri 9 milioni allo Standard per evitare il fallimento: dopo il mancato pagamento degli stipendi sono state infatti revocate le licenze da parte della federazione belga: è atteso ora per il prossimo 5 maggio il verdetto sul ricorso presentato dalla società alla Corte di arbitrato sportivo.

Nel frattempo lo stesso Witsel starebbe valutando l'ipotesi di aumentare il proprio investimento a tal punto da rilevare il 45% delle quote dello stadio: un estremo tentativo di salvataggio per uno dei club più importanti in .