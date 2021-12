Felipe Melo non lascia e sceglie il Fluminense: firmerà un contratto biennale

Felipe Melo non lascia. Anzi, raddoppia. E con i suoi 38 anni suonati trova una nuova squadra disposta a scommettere su di lui: il Fluminense, che lo ha prelevato a parametro zero dopo le stagioni vincenti, con tanto di doppia Copa Libertadores consecutiva portata a casa negli ultimi due anni, con il Palmeiras.

L'accordo tra il Flu e Melo, rimasto senza squadra dopo la conclusione del proprio contratto con il Verdão, è stato trovato qualche giorno fa. L'ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter ha già effettuato le visite mediche e ora è pronto a firmare un contratto biennale.

"Abbiamo un preaccordo - ha rivelato il presidente del Fluminense, Mario Bittencourt, a margine della cerimonia di premiazione dei migliori del Brasileirão appena concluso - è la tendenza è che l'annuncio ufficiale arrivi già lunedì".

Lo stesso Bittencourt ha definito Melo "un giocatore spettacolare, un vincente". E ha motivato il suo acquisto con la volontà di "avere in rosa giocatori che sappiano cos'è la Libertadores". Competizione che il Fluminense disputerà per la seconda stagione consecutiva, dopo essersi fermato ai quarti di finale nella scorsa edizione.

Felipe Melo, come detto, la Copa l'ha invece vinta. E per la seconda volta se l'è portata a letto, postando orgoglioso l'immagine sui propri social network come fece Robert Lewandowski dopo la Champions League conquistata con il Bayern contro il PSG. La nuova sfida si chiama Fluminense, il suo quinto club brasiliano dopo Flamengo, Cruzeiro, Gremio e Palmeiras.