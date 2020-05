Felipe Melo contro Chiellini, ricorda Galatasaray-Juventus: "Godo ancora"

Il brasiliano ha condiviso una foto di quel match in cui entra duramente su Chiellini, con tanto di mano che saluta la Champions League.

Non solo le dichiarazioni tramite la stampa, ma anche l'attacco via social. Neanche troppo velato. In seguito all'uscita dell'autobiografia di Chiellini, in cui Felipe Melo non veniva dipinto proprio benissimo, l'ex centrocampista della ha risposto durametne al vecchio compagno di squadra bianconero.

Tramite Instagram, infatti, Felipe Melo ha condiviso una foto del famoso -Juventus del dicembre 2013, quando i bianconeri vennero sconfitti sotto la neve ed eliminati dalla Champions a causa del goal di Sneijder. Che portò Madama in .

In questa foto si vede Melo entrare in maniera dura proprio su Chiellini: in aggiunta alla foto anche l'immagine di una coppa, a rappresentare la , e una mano che saluta, con in sottofondo la canzone 'Ciao, ciao, bambina' di Domenico Modugno. A corredo anche la scritta 'Godo ancora'.

Non un post creato ad hoc da parte di Melo, ma una ricondivisione dello stesso giocatore brasiliano che dice molto riguardo alla situazione venutasi a creare con Chiellini. I due sono stati compagni alla Juventus dal 2009 al 2011, nelle stagioni precedenti al ritorno del team piemontese come dominatrice della .

Riguardo alle sue dichiarazioni, Melo aveva risposto così alle parole di Chiellini ("Felipe era il peggio del peggio"):