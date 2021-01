Felipe Melo ancora contro Chiellini: "Se non ha etica, è un problema suo"

Felipe Melo, doppio ex di e , ha parlato alla 'Gazzetta dello Sport' a due giorni dal Derby d' . Chi meglio di lui per conoscere le due squadre?

Il brasiliano però ha cominciato tornando sulla lite con Giorgio Chiellini, scaturita a maggio scorso dopo le parole emerse da suo libro. Felipe Melo aveva già risposto a tono, ma adesso approfondisce l'argomento.

"Nel calcio quello che succede nello spogliatoio resta lì. Secondo me i suoi compagni devono aprire gli occhi con lui, perché già in passato ha parlato di un suo compagno di nazionale (Balotelli ndr), quindi lo potrebbe rifare di nuovo. Questa per me si chiama etica, se lui non ha etica, è un problema suo, io ho etica e non mi permetto di parlare male di lui. Non parlo mai male di qualcuno che ha lavorato con me. Un rammarico della mia carriera? Aver portato a cena Chiellini, avevo offerto io, tornando indietro non gliela offrirei (ride ndr)".