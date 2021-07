L'esterno d'attacco brasiliano verso un ritorno in biancoceleste dopo gli anni passati tra Londra e Porto. Potrebbe arrivare per un indennizzo minimo.

Secondo 'Sky Sport', la Lazio è ad un passo dal riportare a Roma Felipe Anderson. L'esterno brasiliano di proprietà del West Ham potrebbe arrivare per un indennizzo minimo con un'alta percentuale sulla futura rivendita.

Proseguono i contatti tra il club capitolino e gli 'Hammers': ora dopo ora, cresce la fiducia della società biancoceleste per la chiusura dell'operazione. L'arrivo di Felipe Anderson farebbe molto felice il nuovo allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, che aveva chiesto il brasiliano già ai tempi di Napoli.

Felipe Anderson, che lo scorso 15 aprile ha compiuto 28 anni, è pronto a tornare alla Lazio tre anni dopo il passaggio in Premier League. In cinque stagione vissute all'ombra del Colosseo, l'ex Santos ha collezionato 34 reti e 39 assist in 177 presenze.