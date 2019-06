Federer confessa la sua preferenza: "Messi è il migliore della storia"

Il fuoriclasse della racchetta elogia l'argentino: "Spero possa vincere il Mondiale prima o poi, adoro vederlo giocare".

Il Dio del tennis proclama il suo corrispetivo nel mondo del calcio. Maradona? Pelè? Cristiano Ronaldo? Cruyff? No, Leo Messi. Secondo Roger Federer, infatti, è l'attaccante argentino del il più grande giocatore nella storia del calcio. Amore puro.

Federer, intervistato dal Financial Times, ha infatti elogiato Messi e il suo modo di giocare, evidenziando che non vede l'ora di osservare il numero dieci sollevare la Coppa del Mondo. Per ora sfumata in diverse occasioni.

Messi, dunque, numero uno assoluto per Federer:

"E' il miglior giocatore nella storia del calcio. Adoro vederlo giocare e spero che possa vincere i Mondiali con l' prima o poi".

Spesso Cristiano Ronaldo e Messi sono stati accostati a Nadal e Federer: ovvero una rivalità nata sopratutto 'a causa' dei tifosi, mentre i diretti interessati hanno sempre visto la cosa come una sfida con cui migliorarsi piuttosto che un duello ossessivo.