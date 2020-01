Fecero il saluto romano, la Lazio li ha trovati: inviata una richiesta di risarcimento

Lotito è stato di parola, la Lazio ha sospeso l'abbonamento di alcuni tifosi per tre gare e chiesto loro 50.000 euro.

Sempre più in alto, come il suo simbolo, la vuole continuare a crescere per approdare in Champions e magari lottare fino alla fine per lo Scudetto. In un ambiente, l'Olimpico, positivo e privo di aspetti negativi. Tradotto, privo dei simpaticoni colpevoli di aver fatto il saluto romano nella gara contro il .

La UEFA ha infatti punito la Lazio per colpa dei tifosi beccati al gesto decisamente inappropriato. La federazione europea aveva squalificato la Curva Nord per la gara contro il , portando dunque ad un mancato incasso di 50.000 euro per la società biancoceleste. Ora la reazione.

La società ha infatti inviato una lettera ai sostenitori protagonisti in negativo di tale comportamento, chiedendo loro un risarcimento danni:

"Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro. Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento".

La lettera, spedita il 10 gennaio da Formello, è arrivata in questi giorni ai tifosi, i quali non potranno nemmeno partecipare alle prossime tre gare all'Olimpico in virtù della sospensione voluta da Lotito e i piani alti biancocelesti.

Lotito era stato chiarissimo riguardo a tali gesti da condannare, evidenziando come i responsabili sarebbero stati puniti grazie all'ausilio delle videocamere. Nel calcio moderno tutto è controllato, tutto rimane: impossibile non individuare i colpevoli grazie ai video.

Una svolta per comportamenti razzisti, intolleranti e inneggianti all'odio? Forse sì. Si vedrà.