FCSB in emergenza contro lo Slovan: acquista 3 giocatori, 2 li rimanda poi indietro

Il FCSB, ovvero lo Steaua, ha perso 2-0 contro lo Slovan in Europa League. Tre giocatori erano stato acquistati ieri, due saranno rimandati indietro.

Stiamo per raccontarvi qualcosa che ha del surreale, soprattutto ad un livello come quello dell' . La squadra in questione è l'FCSB, ovvero lo Steaua Bucarest che recentemente ha cambiato nome. Giovedì sera (ieri) ha giocato contro lo Slovan Liberec nei preliminari di Europa League, perdendo per 2-0. Ma non è questa la cosa importante...

Aceasta este echipa noastră din această seară, când o întâlnim pe FC Slovan Liberec, în turul 3 al UEFA Europa League. pic.twitter.com/kbIjsnjiDr — FC Steaua București (FCSB) (@FCSteaua) September 24, 2020

La situazione è la seguente: la squadra rumena si trovava in super emergenza prima della partita, con tantissimi casi di coronavirus in squadra e molti giocatori infortunati. Ben 13 contagiati dal Covid e per questo la lista UEFA mandata per la partita contava solo 9 giocatori di movimento, più i portieri. Questo fino alla mattina di giovedì...

Nella giornata di ieri poi l'incredibile: l'FCSB acquista tre giocatori a sorpresa e li riesce ad inserire tutti nella lista valida per la sfida contro lo Slovan. Stiamo parlando di Goran Karanovic e David Caiado acquistati in prestito gratuito dall'Hermannstadt e di Gabriel Henace, acquistato da svincolato.

Come si vede dalla formazione titolare di ieri, tutti e tre sono stati buttati nella mischia subito. Uno di loro, Karanovic, si è tra l'altro infortunato dopo 8 minuti di gioco ed è stato costretto ad uscire. Nella formazione rumena c'era un solo giocatore che avrebbe giocato in situazioni normali, un capitano 18enne ed una difesa con nessun giocatore di ruolo, tantissimi giovani della lista B e tre nuovi acquisti di giornata.

La partita è stata persa, con lo Slovan vincente per 2-0. E alla fine, volete conoscere la ciliegina sulla torta? Due dei tre giocatori acquistati, come fatto sapere dal numero 1 del club, Becali, saranno rimandati indietro all'Hermannstadt oggi stesso.