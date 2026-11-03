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FC Porto-SSC Napoli oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

FC Porto vs Napoli
FC Porto
Napoli
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In Champions League il Porto affronta il Napoli. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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FC Porto-SSC Napoli: orario del calcio d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Estadio do Dragao

La partita tra FC Porto e SSC Napoli inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

FC Porto-SSC Napoli oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a FC Porto e SSC Napoli?

Il Porto arriva a questa sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima ha ottenuto un netto successo casalingo per 4-0 contro l'Estoril in Liga Portugal. In Champions League, il Porto ha perso le due gare più recenti, 0-1 contro il PSV e 2-3 contro il Real Betis. Nel complesso, in queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti due.

Il Napoli ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse altrettante. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-2 sul campo della Juventus. In precedenza, i partenopei avevano ottenuto una vittoria esterna per 4-1 a Monza e pareggiato 3-3 contro l'AS Roma. In Champions League, il Napoli ha battuto il Bodø/Glimt per 4-3. Nel complesso, in queste cinque partite ha segnato dodici gol e ne ha subiti sette.

POR

POR - Forma

BET
S3-2
PSV
S0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
NAP

NAP - Forma

VEN
S1-0
BOD
V4-3
ROM
D3-3
MON
V1-4
JUV
S2-0
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

FC Porto-SSC Napoli: le formazioni

Probabili formazioni FC Porto - Napoli

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Formazione
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
D. CostaD. CostaJ. KiwiorJ. KiwiorJ. BednarekJ. BednarekA. CostaA. CostaM. FernandesM. FernandesG. VeigaG. VeigaP. RosarioP. RosarioV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. SainzA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniS. BeukemaS. BeukemaR. MarinR. MarinA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaN. LangN. LangM. PolitanoM. PolitanoS. McTominayS. McTominayB. GilmourB. GilmourG. NascimentoG. NascimentoL. LuccaL. Lucca
Napoli crest
Napoli
NAP
4-3-3
FC Porto

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • F. Farioli
  • M. Allegri

FC Porto-SSC Napoli: lo stato di forma

POR

POR - Forma

BET
S3-2
PSV
S0-1
GV
V0-1
VIS
V1-0
EST
V4-0
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
NAP

NAP - Forma

VEN
S1-0
BOD
V4-3
ROM
D3-3
MON
V1-4
JUV
S2-0
Gol segnato (subito)
11/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

FC Porto-SSC Napoli: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FC PortoPareggioNapoli
2
2
0
Amichevoli dei club
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FC Porto badge
FC Porto
POR
2
FIN
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Amichevoli dei club
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
FIN
6Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

FC Porto-SSC Napoli: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
S
V
V
V
3
BarcellonaBarcellonaBAR
4301126+69
V
S
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4130105+56
D
D
D
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
InterInterINT
420276+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
D
D
V
S
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103410-63
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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