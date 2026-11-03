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FC Porto-SSC Napoli: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

La partita tra FC Porto e SSC Napoli inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.

FC Porto-SSC Napoli oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a FC Porto e SSC Napoli?

Il Porto arriva a questa sfida con tre vittorie nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima ha ottenuto un netto successo casalingo per 4-0 contro l'Estoril in Liga Portugal. In Champions League, il Porto ha perso le due gare più recenti, 0-1 contro il PSV e 2-3 contro il Real Betis. Nel complesso, in queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti due.

Il Napoli ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse altrettante. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-2 sul campo della Juventus. In precedenza, i partenopei avevano ottenuto una vittoria esterna per 4-1 a Monza e pareggiato 3-3 contro l'AS Roma. In Champions League, il Napoli ha battuto il Bodø/Glimt per 4-3. Nel complesso, in queste cinque partite ha segnato dodici gol e ne ha subiti sette.

FC Porto-SSC Napoli: le formazioni

FC Porto-SSC Napoli: lo stato di forma

FC Porto-SSC Napoli: il bilancio degli scontri diretti

FC Porto-SSC Napoli: le classifiche