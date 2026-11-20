Come vedere FC Fleury 91-Rouen con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza oppure da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? In questi casi può essere utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegati al server . Attiva la VPN e collegati al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e collegati al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Ligue 3 - Game Week 13 21 nov 2026 - 08:45

L’FC Fleury 91 ospita il Rouen in una sfida di Ligue 3 importante per la classifica: le due squadre sono separate da dieci posizioni.

Il Fleury arriva alla partita con un rendimento altalenante. Ha perso contro il Concarneau nell’ultima gara di campionato e ha vinto soltanto due delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, restando nella metà bassa della classifica.

Il Rouen, al contrario, è in ottima forma. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ha battuto lo SC Bastia per 2-0 nell’ultima gara di Ligue 3, consolidando la propria posizione nelle zone alte della classifica.

La squadra ospite potrà contare anche sulla spinta del risultato ottenuto in Coupe de France: prima della sosta per le nazionali ha superato il COBSP St Brieuc senza subire goal.

Se vuole mettere in difficoltà un Rouen che appare ben organizzato e difficile da superare, il Fleury dovrà offrire una prestazione decisamente migliore rispetto alle sue recenti gare in casa.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come seguire FC Fleury 91-Rouen, compresi l’orario d’inizio, le notizie sulle squadre e i risultati più recenti.

Notizie sulle squadre e rose