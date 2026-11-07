Come guardare FC Dallas-Colorado Rapids con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 19:00 Toyota Stadium

FC Dallas ospita Colorado Rapids al Toyota Stadium di Frisco in una sfida della Western Conference di Major League Soccer importante per entrambe le squadre, mentre la stagione regolare entra nella sua fase finale.

La squadra di Eric Quill è seconda nella Western Conference ed è stata tra le più costanti del campionato nell'ultimo mese. Il rendimento in casa è stato alla base della sua corsa verso una delle prime posizioni nella griglia dei playoff e vorrà difendere questo vantaggio, con la classifica che si fa sempre più serrata.

Colorado arriva da nona nella Western Conference: la squadra di Matt Wells è ancora in corsa per i playoff, ma ha bisogno di punti per restarci. Il rendimento recente è stato altalenante e la sconfitta per 2-4 contro Chicago Fire FC nell'ultima partita avrà destato preoccupazione in vista di una difficile trasferta.

I Rapids hanno dimostrato di saper conquistare risultati in trasferta, ottenendo una vittoria per 1-0 sul campo dei Vancouver Whitecaps a inizio ottobre, ma non sono riusciti a trovare continuità. Wells avrà bisogno di una prestazione più disciplinata se Colorado vorrà portare via punti dal Toyota Stadium.

Dallas, dal canto suo, ha pareggiato 1-1 con Sporting Kansas City nell'ultima partita in casa e cercherà di tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Tre punti consoliderebbero ulteriormente la sua posizione nelle zone alte della classifica della Western Conference.

Con la corsa ai playoff entrata nella fase decisiva, entrambi gli allenatori considereranno questa una partita in cui non possono permettersi passi falsi. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare la partita in diretta.

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