Favre esonerato: decisivo il 5-1 subito dal Borussia Dortmund in casa

Agli ottavi di Champions come prima del girone, Favre però paga le tre sconfitte nelle ultiime cinque gare di Bundesliga: promosso Terzic.

La qualificazione agli ottavi di come prima del raggruppamento che includeva anche la , seconda, non è bastata a Luciane Favre. Il tecnico del è stato infatti esonerato dalla società giallonera dopo la pesante sconfitta in campionato.

Un 5-1 difficile da digerire per il Dortmund, subito in casa contro lo , di fatto la terza sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato che hanno portato il Borussia a cinque lunghezze dalla vetta, in un campionato comunque decisamente equilibrato, con il capolista.

Al posto di Favre è stato promosso Terzic, 38enne vice dell'ormai ex allenatore in capo e allenatore dell'Under 23 del . Il tutto in attesa di un possibile arrivo di Rose nel 2021, attualmente sulla panchina del .

Per Terzic la possibilità di essere confermato dal Borussia Dortmund in caso di un cambio di rotta in e di un eventuale buon cammino in Champions League, che vedrò i tedeschi affrontare una delle seconde dei gruppi nel sorteggio in programma lunedì.

L'ultima vittoria del Borussia Dortmund risale oramai al 21 novembre, quando venne espugnata Berlino per 5-2. Dopo il successo in casa Hertha, due sconfitte e un pareggio, in cui unica notizia positiva è stata l'ascesa di Moukoko, il più giovane di sempre in campionato.

Per Terzic, dopo il sorteggio di Champions League, c'è in programma il turno infrasettimanale contro il , attualmente a 11 punti in classifica e deciso a rialzare la testa. Alla pari di un Dortmund in ascesa in Europa, ma da dimenticare in .