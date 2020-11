Favola Henderson al Manchester United: esultava sugli spalti con Rashford, ora l'esordio in Champions

Nel 2016 Dean Henderson esultava insieme a Rashford dagli spalti, ora il portiere fa il suo esordio in Champions accanto all'attaccante.

Un ragazzino che scende in campo con i suoi idoli: il più classico dei sogni che diventa realtà. In casa si è realizzato quello di Dean Henderson, che fino a quattro anni fa esultava dagli spalti dell'Old Trafford per un goal realizzato da Marcus Rashford e ora si ritrova a giocare in Champions proprio insieme all'attaccante inglese.

Nel 2016 un giovanissimo Dean Henderson veniva infatti fotografato sugli spalti durante l'esultanza per la rete segnata proprio da Rasfhord (nella gara contro il Midtiylland), che per l'occasione andava a tuffarsi sotto la tribuna raccogliendo l'abbraccio dei propri tifosi.

Nell'immagine si nota chiaramente lo stesso Henderson che abbraccia l'attaccante inglese urlando la propria gioia per la rete segnata.

A distanza di quattro anni Henderson è diventato un giocatore del Manchester United e in occasione della sfida giocata contro il Basaksehir ha fatto il suo esordio ufficiale in , giocando proprio accanto a quello stesso Rashford che ammirava da tifoso.